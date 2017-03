Đơn vị tổ chức Lễ hội hoa hồng Bulgaria báo cáo gì?

Như chúng tôi đã đề cập, ngày 3-3 Sở VH&TT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện Lễ hội hoa hồng Bulgaria và những người bạn báo cáo về những lộn xộn mà báo chí và dư luận thông tin.



Mới đây nhất, đơn vị tổ chức sự kiện Công ty CP Truyền thông G&G đã có văn bản phúc đáp Sở VH&TT Hà Nội.

Trong văn bản này, đơn vị tổ chức sự kiện cho biết, do số lượng người quan tâm quá đông, vượt ngoài dự kiến của BTC nên lúc đầu công tác giữ gìn an ninh còn có những bất cập. Cảnh lộn xộn phía trước cổng do các thành phần phe vé tạo ra gây hiệu ứng đám đông để trục lợi.

“Lễ hội đã diễn ra trong trật tự và qua đánh giá của BTC và giới truyền thông, hầu hết khách tham dự đều cảm thấy hân hoan với một lễ hội hoa hồng lớn mang đầy tính văn hóa và nghệ thuật chứ không phải là một triển lãm hay hội chợ hoa đơn thuần”, văn bản nêu rõ.

Tuy nhiên, trái với văn bản phúc đáp này, thực tế tại lễ hội nói trên vẫn tái diễn cảnh lộn xộn. Đa số các thông tin trên báo chí đều phản ánh những bất cập trong công tác tổ chức, đặc biệt là hiện tượng tuồn vé ra ngoài, cướp giật vé trên tay khách đến tham dự…

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội cho biết, sẽ kiểm tra thực tế và xem xét nội dung báo cáo để quyết định cho phép lễ hội kéo dài năm ngày hay không, nếu không khắc phục được các tồn tại sẽ buộc lễ hội rút ngắn trong ba ngày.