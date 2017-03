Bảo tàng Vũ khí cổ độc đáo nhất Đông Nam Á mở cửa trở lại ​

1 / 1

Năm 2012, Bảo tàng vũ khí do ông Rober Taylor thành lập đã từng mở cửa đón du khách tham quan tại số 14 Hải Đăng, TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, sau đó bảo tàng phải tạm ngừng hoạt động, trả lại mặt bằng vì do lý do cá nhân.

Trân trọng công sức và mong muốn của ông Robert Taylor, cũng như muốn tạo ra một điểm đến hấp dẫn cho tỉnh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo điều kiện và giải quyết cho ông Robert Taylor được mượn lại trụ sở cũ (số 98 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP Vũng Tàu) để mở lại bảo tàng. Sau khi sửa chữa, thiết kế lại, ông Rober Taylor đã chuyển toàn bộ số vũ khí cổ về đây và mở cửa hoạt động.

Có mặt tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Thân, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thay mặt tỉnh chúc mừng vợ chồng ông Robert Taylor và bảo tàng. Ông đánh giá cao và mong muốn bảo tàng sẽ là một điểm đến hấp dẫn, độc đáo của du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ba khu trưng bày hiện vật phục vụ khách tham quan, bảo tàng còn có quầy bán quà lưu niệm, phục vụ nước uống và thức ăn nhanh. Thời gian mở cửa đón khách tham quan từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần. Giá vé 50.000 đồng/người Việt Nam; trẻ em trên 12 tuổi 35.000 đồng; 100.000 đồng/người nước ngoài. Trẻ nhỏ, người lớn tuổi sẽ được miễn phí và bảo tàng có những ưu đãi cho các đoàn, tổ chức chính trị, xã hội.

Liên hệ đặt vé tham quan: 0643.818369 -0908 367566.