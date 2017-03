Bộ ảnh ghép Việt Nam đẹp ngỡ ngàng không thua kém thế giới

Một bộ ảnh ghép đối sánh các địa danh trong nước và thế giới đang được đông đảo người xem chia sẻ khi thể hiện rõ vẻ đẹp của các điểm du lịch trên mọi miền đất nước Việt Nam. Trong bộ ảnh này, nhiều địa điểm như vịnh Lăng Cô, Côn Đảo, Bản Giốc... sở hữu những nét tương đồng đáng ngạc nhiên so với các danh lam thắng cảnh quốc tế.

Ý tưởng này của anh Quang Quick, MC chương trình radio nổi tiếng Quick & Snow đồng thời là một blogger du lịch. Anh Quang cho biết thực hiện dự án này vào một đêm đông nhằm gửi tặng quê hương, sau khi đọc thông tin khách du lịch Việt Nam giảm trong năm 2015. "Hy vọng mọi người khi xem được những bức ảnh này sẽ có thêm cảm hứng để du lịch khám phá đất nước mình nhiều hơn nữa, còn những bạn bè quốc tế nếu có nhìn thấy thì hãy come to Vietnam - my beautiful country", tác giả gửi gắm.

Trung Quốc ư? Không đâu, đây chính là miền Bắc Việt Nam.

Rừng tràm xanh biếc này chẳng phải ở Indonesia mà chính là ở Trà Sư, An Giang.

Bạn không cần phải đến Lào mới thấy cảnh tượng độc đáo này, ngay ở Đắk Lắk đã có.

Những đàn hạc này vẫn đang sải cánh ở Đồng Tháp, không chỉ Brazil xa xôi.

Vịnh Lăng Cô xanh biếc ấn tượng không kém Langkawi, Malaysia.

Ngay cả ở Côn Đảo cũng có những bãi biển đẹp không kém Kok Samui, Thái Lan.

Không chỉở Kaieteur, Guyana, những thác nước hùng vĩ này có ngay ở Bản Giốc nước ta.

Cánh đồng hoa đẹp ngát hương không chỉ ở Hà Lan mà còn có ở ngay Đà Lạt.

Campuchia? Đây chính là Thánh địa Mỹ Sơn.

Bạn không phải đến Koh Phi Phi, Thái Lan mà ngay ở Nha trang cũng có thể tận hưởng cảnh này.

Đường đèo hiểm trở trên đang ở chính Hà Giang, trông còn hùng vĩ hơn địa danh nổi tiếng SC 348 ở Brazil.

Đồi chè đẹp không kém Sri Lanka này là ở Thái Nguyên.

Bolivia ư? Không đâu, ở ngay Khánh Hòa đấy.