Trời nóng tới mức máy bay không thể cất cánh

Mùa nóng ở bang Arizona khiến những ai không sống ở đây khó lòng hình dung được. Chuyện đem theo đá lạnh trong xe, dùng găng tay nướng bánh để cầm vô lăng, biển chỉ đường chảy ra... là điều không có gì lạ lùng. Người dân địa phương chủ yếu ở trong nhà hoặc đi nghỉ ở vùng Bắc Arizona, nơi không khí dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, đợt nóng diễn ra trong tuần này khiến ngay cả những người giỏi chịu đựng nhất cũng phải than thở. Theo dự đoán, đợt nóng trải rộng từ Arizona tới California sẽ kéo dài đến hết tuần. Vào ngày 19-6, nhiệt độ ở Phoenix (Arizona) lên tới 47,7 độ C. Hôm 20-6, nhiệt độ cũng lên tới 48,3 độ C. Nhiệt độ trung bình của các ngày trong tuần không dưới 47 độ C và trời vẫn oi nóng ngay cả khi mặt trời đã lặn.

Thời tiết nóng kỷ lục khiến hàng chục chuyến bay ở sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor bị hủy. Hãng American Airlines đã phải hủy 50 chuyến bay tới và ra khỏi Phoenix trong hai ngày 19 và 20-6.



Cảnh báo nắng nóng dành cho người leo núi. Ảnh: AZCentral

Hãng hàng không American Eagle chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do họ sử dụng các máy bay Bombardier CRJ, loại chỉ có thể hoạt động ở nhiệt độ dưới 48 độ C. Các chuyến bay bằng Airbus hay Boeing cỡ lớn không bị hủy do chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ cao hơn: 52,7 độ C với Airbus và 52,2 độ C với Boeing.



Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia cho biết đợt nóng “hiếm có, nguy hiểm và có thể chết người này” sẽ kéo dài ít nhất đến hết tuần. Mức nhiệt độ kỷ lục được ghi nhận ở Phoenix là 50 độ C vào ngày 26-6-1990.

Nhiệt độ trung bình ở đây vào tháng 6 hằng năm dao động 40,5-43,3 độ C. Người dân nơi đây đã quen với việc này và thay đổi thói quen sinh hoạt để thích ứng. Nhiều người dậy thật sớm để làm các công việc ngoài trời trước khi mặt trời lên. Tuy nhiên, ngay cả vào 16 giờ nhiệt độ cũng ở mức hơn 32 độ C.

(Theo HOÀNG LINH/Zing)