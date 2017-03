Hoàng Thùy Linh kết hợp với Đinh Hà Uyên Thư

(PL)- Sau một thời gian tìm kiếm hướng đi mới cho âm nhạc của mình, ngày 5-6 tới đây, Hoàng Thùy Linh sẽ chính thức trở lại với thị trường âm nhạc bằng một sản phẩm âm nhạc mới nhưng cũng đã rất quen thuộc với khán giả sau sân chơi Hòa âm ánh sáng The Remix 2016 là I’m Gonna Break (OK I’m Out).

Đây cũng là dự án đầu tiên Hoàng Thùy Linh cộng tác cùng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, một trong những đạo diễn trẻ có rất nhiều MV ấn tượng, tạo được tiếng vang trước đây.

Bên cạnh đó, song hành cùng Hoàng Thùy Linh trong dự án này là siêu mẫu Vĩnh Thụy. Trong MV, Vĩnh Thụy và Hoàng Thùy Linh đã khắc họa hình ảnh cặp đôi đầy nổi loạn, nhiều mâu thuẫn với nhiều cảnh quay táo bạo. NGUYÊN TRANG