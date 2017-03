Ma Thái áp đảo

Cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, Thái Lan là địa chỉ tin cậy cho những ai muốn tìm đến thể loại phim không dành cho những người yếu tim.

Thỏa mãn nỗi sợ khóc thét

Phim ma Thái Lan khá đa dạng về phong cách, từ rùng rợn, hài hước, hành động cho tới tâm lý và đều cân bằng yếu tố nghệ thuật lẫn thương mại.

Dòng phim ma Thái Lan ra đời từ cuối thập niên 1950. Nhưng phải đến đầu những năm 2000, hàng loạt tác phẩm đại diện cho thế hệ phim ma mới bắt đầu gây chú ý như series The Eye, Three, Bangkok Haunted, Shutter, Art of the Devil,… Đây là những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao khiến khán giả hài lòng khi trải nghiệm những khoảnh khắc thót tim nhất và hơn nữa còn mang về doanh thu lớn cho nhà sản xuất.

Cùng với đời sống tâm linh và văn hóa đa dạng, phim ma Thái Lan thường tập trung khai thác yếu tố tâm linh ma quái, đặc biệt là những truyền thuyết ma quỷ trong dân gian là chủ đề thường trực được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng. Thoát ra khỏi những mô típ phim ma nhàm chán thông thường như máu me, tóc tai rũ rượi nhưng tính cách nhân vật nhạt nhòa, phim ma Thái Lan hấp dẫn ở cả tạo hình và chiều sâu nội tâm nhân vật sinh động, chân thực. Thêm nữa, công nghệ làm phim ma Thái Lan ngày càng phát triển mang đến từng thước phim rùng rợn, những hình ảnh ám ảnh chạm sâu tới tâm lý người xem, thỏa mãn nỗi sợ hãi phải có của phim ma.

Cặp đôi diễn viên chính Mario Maurer và Davika Hoorne với ngoại hình đẹp và diễn xuất xuất sắc góp phần đưa Pee Mak thắng lớn.

Khẳng định vị thế toàn cầu

Không chỉ tạo tiếng vang với khán giả trong nước, phim ma Thái Lan còn lan tỏa sang các nước. Trên các bảng xếp hạng phim Thái xuất sắc nhất do giới chuyên môn và khán giả thế giới bình chọn, ngoài thể loại hành động hài thì những bộ phim “hù dọa” người xem của xứ chùa Vàng luôn có một chỗ đứng vững chắc.

Tại LHP Berlin năm 2006, bộ phim Dek hor của Thái Lan đã đoạt giải Sư tử bạc. Đỉnh điểm là tác phẩm Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives của nhà làm phim độc lập Apichatpong Weerasethakul đã đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes năm ngoái. Tác phẩm kể về những ngày tháng cuối đời của người đàn ông Boonmee khi được hồn ma của người vợ trở về an ủi, đứa con mất tích từ lâu cũng về thăm cha trong hình dạng của một con quái thú. Trước đó, năm 2008 Hollywood đã làm lại tác phẩm ăn khách Shutter của Thái Lan và thu về tới 47 triệu USD trong khi số vốn bỏ ra chỉ vỏn vẹn 8 triệu USD.

Và đến hè này, hai bộ phim ma đình đám của Thái Lan ra mắt khán giả thế giới là Thongsook 13 (Kỳ nghỉ tai ương, khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 7-6) và Pee Mak (Tình người duyên ma, ra rạp Việt vào ngày 21-6). Riêng Pee Mak vừa trở thành tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại ở Thái Lan với doanh thu 555 triệu bath (tương đương 362 tỉ đồng). Báo chí quốc tế nhắc tới Pee Mak như một đại diện thành công nhất từ trước tới nay của điện ảnh Thái Lan khi vừa làm hài lòng giới chuyên môn, vừa đáp ứng xuất sắc kỳ vọng của khán giả. Đến mức, kiểm duyệt phim Trung Quốc vốn đại kỵ phim ma cũng phải mềm lòng cho phép nhập khẩu Pee Mak.

Một điều bất ngờ về Thongsook 13 lẫn Pee Mak là cả hai đều không có nội dung mới lạ. Câu chuyện, mô típ của hai bộ phim đều quá quen thuộc với khán giả yêu phim kinh dị. Thongsook 13 kể về nhóm bạn trẻ đi chơi xa tới một nơi hoang vắng và gặp những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn, còn câu chuyện trong Pee Mak được lấy từ truyền thuyết dân gian kể về nàng Mae Nak khi sinh con đã chết và hai mẹ con hóa thành hồn ma. Trước Pee Mak, nàng Mae Nak đã xuất hiện trong 30 bộ phim với đủ các thể loại, định dạng như hoạt hình, phim người lớn và 3D. Khi tới tay đạo diễn Banjong Pisanthanakun, bộ phim dựng lại câu chuyện rùng rợn bằng yếu tố hài hước pha kinh dị.

Làm đâu thắng đó Banjong Pisanthanakun - đạo diễn phim Pee Mak vốn không phải là gương mặt mới với khán giả dòng phim ma, bởi ông cũng chính là cha đẻ của Shutter, 4BIA và Phobia 2. Tài năng của ông nổi trội ở chỗ lèo lái được nhiều cung bậc cảm xúc của người xem. Về bộ phim mới nhất đang tung hoành các rạp chiếu tại Thái Lan, Banjong nói đơn giản: “Bộ phim thành công vì đã khiến khán giả cười được trong cảnh rùng rợn. Mặc dù đó là một câu chuyện quen thuộc nhưng tình yêu trong đó là rất lớn và chủ đề về một người chồng với người vợ đã qua đời vẫn luôn hấp dẫn”.

THÚY HOA