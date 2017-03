Mẹ Michael Jackson kiện nhà sản xuất "This is it"

Theo hồ sơ nộp lên Tòa án tối cao Los Angeles (Mỹ), bà Katherine Jackson cho rằng Michael đã tỏ ra “mất phương hướng và run lẩy bẩy” tại buổi diễn tập cuối cùng cho chương trình ca nhạc hoành tráng mang tên This is it của anh tại sân vận động O2, thủ đô nước Anh.



Và mặc dù nhà sản xuất chương trình AEG Live biết rõ điều đó nhưng họ vẫn làm ngơ và chối bỏ trách nhiệm của mình là quan tâm đến sức khỏe của Michael.



Hồ sơ nhấn mạnh, AEG đã coi trọng lợi nhuận khổng lồ dự kiến sẽ thu được từ “tour diễn thế kỷ” hơn là sức khỏe và sự an toàn của Michael.

Hồ sơ cũng chỉ ra rằng, bác sĩ Conrad Murray, người bị buộc tội ngộ sát “vua nhạc pop”, đã đưa ra những quyết định điều trị sai lầm dưới sự chỉ đạo của AEG, nơi đã trả lương cho anh 150.000 USD/tháng với vai trò là bác sĩ riêng của Michael.

Bà Katherine Jackson hiện là người giám hộ cho ba đứa con của “vua nhạc pop” và bà đã đứng ra kiện AEG với tư cách là đại diện của những đứa trẻ bất hạnh này.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án, bà Katherine có nói về những chấn động tinh thần mà cậu con trai cả của Michael - Prince phải gánh chịu bởi vì cậu bé là người đã chứng kiến giây phút cuối cùng của cha cậu trên cõi đời.

“Mục đích của vụ kiện này là nhằm chỉ ra cho thế giới thấy sự thật về những gì đã xảy ra cho Michael Jackson”, BBC ngày 16.9 dẫn lời luật sư của bà Katherine nói.



Đầu năm nay, ông Joe, cha của “vua nhạc pop” cũng đã nộp đơn kiện bác sĩ Conrad Murray vì đã cẩu thả trong khi hành nghề.

AEG hiện vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào cũng như chưa có động thái nào trả lời cho vụ kiện này. Tuy nhiên, hôm 15.9, luật sư của bác sĩ Conrad Murray đã đơn phương nộp đơn xin bác bỏ vụ kiện này, mà không có tên của AEG.

Gần một tháng trước khi tour diễn This is it chính thức diễn ra, ngày 25.6.2009, Michael Jackson đã đột ngột qua đời do trong cơ thể của anh có một lượng thuốc gây mê propofol quá lớn. Sự ra đi của anh là một cú sốc đối với người hâm mộ và là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc thế giới.



Theo P.Thi (TNO)