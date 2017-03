Nghệ sĩ Kim Tử Long chỉ góp vui 3 ván bài... lấy hên

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm gia 7 con bạc trong vụ đánh bạc trên sà lan vào rạng sáng 26/6 tại ấp Tích Phú (xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) có liên can đến nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long gây xôn xao dư luận những ngày qua.

7 người bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Việt (32 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Nguyễn Minh Thành (28 tuổi), Nguyễn Thanh Tuấn (32 tuổi, cùng ngụ H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Xuân Quốc Triệu (SN 31 tuổi), Phan Thành Công (40 tuổi), Nguyễn Văn Hòa Bình (42 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Tài (47 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về hành vi đánh bạc .

Trước đó, vụ án này đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn khởi tố hình sự về hành vi đánh bạc .

Như đã thông tin, khuya 25 rạng sáng 26/6 nhiều con bạc đang say sưa sát phạt trên sà lan TV-4599 neo đậu tại ấp Tích Phú nhân dịp đám cưới con nhà ông Nguyễn Văn Khôi thì bị công an huyện Trà Ôn phối hợp công an xã Tích Thiện ập bắt quả tang 27 người có liên quan.

Trong số các cá nhân bị đưa về trụ sở công an có NSƯT Kim Tử Long và 2 nghệ sĩ ở Cần Thơ (hát đám cưới tại nhà ông Khôi). Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bộ bài tây, 22 hột xí ngầu và 69,353 triệu đồng tang vật. Tiến hành khám xét trên người các con bạc, lực lượng chức năng thu giữ thêm 28 ĐTDĐ, 1.345 USD, 4 mô tô và 374,157 triệu đồng.

Theo một nguồn tin, trong số hơn 374 triệu đồng được cơ quan cơ an thu giữ trong người các con bạc thì tiền của nghệ sĩ Kim Tử Long lên đến trên 330 triệu đồng. Trong đó, tiền trong người nghệ sĩ là khoảng 78 triệu đồng; số còn lại trên 257 triệu đồng và 345 USD là trong túi xách mà anh mang theo.

Sau khi được cơ quan điều tra cho bảo lãnh về nhà, đến ngày 4/7 Công an huyện Trà Ôn mời nghệ sĩ Kim Tử Long đến làm việc. Theo trình bày của nghệ sĩ, anh có tham gia “góp vui” vài ván lấy hên, có ván đánh 200.000 đồng, có ván 500.000 đồng, chỉ tham gia theo yêu cầu của khán giả, người hâm mộ chứ không có ý định đánh bạc . Còn số tiền bị lực lượng công an khám xét trong người là cát-sê mà anh được trả khi hát ở An Giang vào tối 24/6 và 25/6 ở huyện Trà Ôn.

