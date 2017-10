Nghệ sĩ phơi đời tư quá đà trên sân khấu

Phơi đời tư mọi nơi Không chỉ trong talk show, trên Facebook, trên các trang mạng…, có những nghệ sĩ chỉ cần tham gia một chương trình thi thố vẫn chấp nhận phơi đời tư của mình. Ca sĩ Hà My khi tham gia Tình Bolero hoan ca từng kể về mối quan hệ không hay ho gì của chị và cậu ruột Thái Châu, hay chia sẻ mối tình cùng nghệ sĩ Hoài Linh… Và sau tất cả câu chuyện, khán giả không nhớ giọng ca Hà My mà chỉ nhớ Hà My với những phát ngôn về các mối quan hệ trong đời của cô.