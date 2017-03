Ngọc Viễn Đông đoạt hai giải ở Liên hoan phim Độc lập California

(PL)- Bộ phim Pearls of the Far East (tựa tiếng Việt: Ngọc Viễn Đông) của đạo diễn Việt kiều Cường Ngô vừa nhận được giải thưởng ở hai hạng mục:

Phim có cảnh quay đẹp nhất và Nhạc phim hay nhất tại Liên hoan phim Độc lập California (Mỹ) (California Independent Film Festival - CAIFF). Ngọc Viễn Đông là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của bảy người phụ nữ Việt Nam thuộc các thế hệ khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, có liên hệ chặt chẽ với bối cảnh lịch sử (có mốc thời gian từ đầu thế kỷ 20 tới nay). Nghệ sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc trong Ngọc Viễn Đông. Ảnh: CTV Phim được chuyển thể từ nhiều truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc với sự tham gia diễn xuất của NSND Như Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trương Ngọc Ánh, Kiều Chinh, Ngô Thanh Vân... Toàn bộ cảnh quay trong phim là hình ảnh các thắng cảnh ở Việt Nam tại Sa Pa, Hà Nội, Hội An, Sài Gòn, Cần Thơ… Dự kiến Ngọc Viễn Đông sẽ ra mắt công chúng Việt Nam vào tháng 3-2012. Thành lập từ năm 1997, CAIFF là một trong những liên hoan phim thu hút công chúng nhiều nhất tại California. Lễ trao giải lần thứ 14 của CAIFF vừa diễn ra vào tối 11-2 tại TP San Francisco (California, Mỹ). H.BÌNH - Q.TRANG