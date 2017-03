Những hình ảnh đầu tiên về đám cưới Brad Pitt-Angelina Jolie

Hình ảnh trên bìa tạp chí People.

Vài ngày sau khi xác nhận thông tin về một đám cưới đã được diễn ra tại Pháp, cặp đôi vàng của Hollywood là Brad Pitt và Angelina Jolie đã công bố những hình ảnh đầu tiên của sự kiện kể trên.Xuất hiện trên bìa của các tạp chí People và Hello! số tháng 9 này là hình ảnh minh tinh Angelina Jolie trong bộ váy trắng của hãng Versace.Hôn lễ của "Brangelina" đã được tổ chức tại Pháp vào ngày 23/8 với sự chứng kiến của khoảng 20 bạn bè và người thân của hai ngôi sao này. Ngay cả cha của Jolie là nam diễn viên Jon Voight cũng không được mời tham dự.Sáu đứa con bao gồm cả con ruột lẫn con nuôi của hai người là Maddox (13 tuổi), Pax Thiên (11), Zahara (9), Shiloh (8) và cặp sinh đôi Viviene - Knox (6) đã đóng một vai trò quan trọng trong buổi lễ. Không chỉ đưa mẹ ra lễ đường, tung hoa hay cầm nhẫn cưới, các con của Jolie còn trực tiếp để lại dấu ấn trên chiếc váy cưới của mẹ.Trên bìa tạp chí Hello là hình ảnh Jolie trong chiếc váy cưới trắng tinh của Versace và quay lưng lại. Đằng sau chiếc váy là những hình vẽ ngộ nghĩnh do chính các con của cô vẽ.Theo tờ People, những bức vẽ trên đã được nhà thiết kế dùng chỉ thêu trực tiếp lên bộ váy.Bộ ảnh cưới cùng câu chuyện về sự kiện này được đăng trên tờ People số ra ngày 3/9. Đây không phải lần đầu tiên Pitt và Jolie công bố sự kiện quan trọng trong mối tình đình đám này trên People.Vào năm 2006, tờ People đã mua bản quyền ảnh gia đình Pitt bên con gái mới sinh Shiloh Nouvel với giá 4,1 triệu USD. Đến năm 2008, những hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi Knox và Vivienne đã được bán độc quyền cho People và Hello! với mức giá kỷ lục 14 triệu USD. Số tiền trên đã được gửi tới quỹ từ thiện Jolie-Pitt./.