Những họa tiết thống lĩnh 2014

Thế giới thời trang của năm 2014 ngập tràn sắc màu với sự thống lĩnh mạnh mẽ từ các họa tiết nổi bật đến những họa tiết in thú vị. Họa tiết được cho rằng sẽ vẫn còn thống trị thời trang cho đến nhiều mùa sau nữa.

Các biểu thức của màu sắc

Năm 2014 dường như sẽ là đỉnh điểm cơn dậy sóng của họa tiết khi đã trải qua nhiều năm với biết bao họa tiết. Họa tiết của năm 2014 được nhiều nhà thiết kế đỉnh cao sử dụng như là một công cụ giao tiếp nghệ thuật thông qua những bộ trang phục rực rỡ sắc màu với các biểu thức của nghệ thuật đồ họa.

Những họa tiết đồ họa mạnh mẽ, ấn tượng sâu sắc và đầy tính nghệ thuật chính là chìa khóa của họa tiết năm 2014. Tất cả những gì gây ấn tượng từ nghệ thuật đều được đưa vào trang phục như những nét chữ mạnh mẽ, bảng màu sắc tổ ong hay tranh khắc gỗ.

Nét nổi bật của họa tiết đồ họa năm 2014 chính là bộ sưu tập của “ông trùm” thời trang, thương hiệu Chanel. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ bảng màu với 150 màu được mệnh danh là bảng màu lừng danh mọi thời đại do một công ty sản xuất sơn dầu cho các họa sĩ từ thế kỷ trước. Sự hoa mắt về màu sắc và các màu sắc chồng chéo lên nhau đã cho bộ sưu tập một góc nhìn hoàn toàn mới lạ so với những bộ sưu tập in trước đây.

Bên cạnh đó, đề tài chân dung cũng được khai thác mạnh mẽ vì gương mặt con người được đánh giá là những gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Prada đã đi theo con đường chân dung trong bộ sưu tập mới nhất 2014.



Những bức chân dung người quá khổ được thương hiệu đưa lên trang phục, túi xách và áo khoác dưới hình ảnh của sáu nghệ sĩ nổi tiếng. Những họa sĩ hay nghệ sĩ hiếm khi được nêu đích danh trong những bộ trang phục, đặc biệt là từ nhà Prada, điều này cho thấy tầm quan trọng của hình ảnh nghệ sĩ trong xu hướng in mùa thời trang này.

Cơn lốc hoa lá

Nếu nói đến họa tiết hoa thiên nhiên, hẳn bất cứ một tín đồ thời trang nào cũng biết rằng họa tiết hoa đã thống lĩnh làng thời trang trong nhiều năm và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, ngược lại còn thêm mạnh mẽ trong xu hướng họa tiết 2014 này. Hoa lá chính là thành phần không thể thiếu của bất kỳ bộ sưu tập nào trong mùa xuân này.

Luôn luôn tồn tại ở hai chủ thể đó là những nét hoa mềm mại hoặc những họa tiết hoa tương phản, đậm chất hiệu ứng và cách điệu với những màu ấn tượng. Mùa xuân 2014 nghiêng về loại hoa hiệu ứng mạnh bù lại cho những loại hoa nhẹ nhàng từ những mùa thời trang trước.

Cho dù vậy thì loại hoa truyền thống vẫn được nhà Hermes sử dụng trong bộ sưu tập mới nhất với những loại vải được in hoa vẽ tay cầu kỳ và tinh tế. Hermes sử dụng cảm hứng từ hoa lá hoang dại đến từ rừng nhiệt đới được cách điệu quá khổ với những bông hoa to bản đem lại một ấn tượng mạnh về rừng nhiệt đới.



Bên cạnh đó Dolce & Gabbana đi về một cảm hứng xưa cũ với hoa văn từ Hy Lạp cổ đại. Bộ sưu tập đầy tính lãng mạn và đem lại cảm giác như một cuốn phim trôi về quá khứ xa xưa với những nét vẽ hoa mềm mại như một thiếu nữ Hy Lạp.

Trái ngược với trường phái hoa lãng mạn, những nhà thiết kế gạo cội như Marc Jacobs, Michael Kors đã sử dụng những loại hoa mang tính đồ họa hơn với vector, nét vẽ sắc nhọn và mang nhiều biểu cảm cách điệu lên trang phục để đem lại một dấu ấn mạnh mẽ.



Họa tiết chưa bao giờ mất đi vị trí của mình là một điều đương nhiên mà bất cứ tín đồ thời trang hay nhà thiết kế nào cũng nhận ra. Với sự chuyển mình liên tục và thế giới họa tiết phong phú, họa tiết in sẽ còn thống lĩnh dài lâu trên sàn diễn thời trang và đem lại nhiều bộ sưu tập đầy chất nghệ thuật cho những người yêu thời trang.

BẢO QUYÊN/DNSGCT