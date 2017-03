“Nữ hoàng nhạc phim” Hàn Quốc Baek Ji Young đến Việt Nam

"Nữ hoàng nhạc phim" Hàn Quốc Baek Ji Young

Trong thời gian có mặt tại Hà Nội, Baek Ji Young cùng 2 giám khảo Việt Nam của cuộc thi là ca sĩ Phương Thanh, biên đạo John Huy Trần và các chuyên gia Hàn Quốc sẽ tham gia hướng dẫn đào tạo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình với các thí sinh Ngôi sao Việt - VK Pop Super Star.

Chia sẻ trước cuộc thi, diva Hàn Quốc khẳng định: “Tôi muốn tìm ra nhân tài sẽ trở thành ngôi sao châu Á tiếp theo. Tôi sẽ giúp các thí sinh tham gia Ngôi sao Việt hiểu rõ được thế mạnh cũng như điểm yếu của mình”. Nữ hoàng nhạc phim Hàn Quốc cũng khẳng định: “Sẽ tạo ra một nghệ sĩ có thể chiến thắng chính bản thân mình”.

Khởi nghiệp từ năm 1999, Baek Ji Young từng chọn thể loại nhạc dance làm bước khởi đầu trong sự nghiệp ca hát của mình, những album và single đầu tay của cô đã ghi được dấu ấn với khán giả. Tuy nhiên thành công chỉ thực sự đến với ca sĩ khi cô thể hiện những ca khúc ở thể loại ballad với giai điệu nhẹ nhàng, mang chút sâu lắng. Với chất giọng truyền cảm và da diết, hầu hết các ca khúc nhạc phim do Baek Ji Young thể hiện đều trở thành “hit”, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc và có sức sống lâu bền ngay cả khi bộ phim đã kết thúc như Bad Person trong phim Nàng Hwang Jin Yi, Don't Forget (phim Iris), That Woman (phim Secret Garden), Again, I Love You Today (phim Princess' Man), Spring rain (phim Gu family book) và gần đây là Crying (trong phim Good Doctor). Với những ca khúc chạm tới tim khán giả, Baek Ji Young được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc phim” Hàn Quốc.

Ngôi sao Việt – Lotte VK-Pop Super Star là cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc, cũng là cơ hội cho những giọng hát tài năng của Việt Nam được trải nghiệm quy trình đào tạo bài bản về thanh nhạc, vũ đạo tại Hàn Quốc để trở thành một ngôi sao vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tổng giải thưởng giành cho ngôi vị quán quân của chương trình lên tới 7,5 tỉ đồng. Chương trình sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 15-3-2014.