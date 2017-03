One Direction tỏa sáng tại giải MTV Video Music

Lễ trao giải VMAs 2012 vừa khép lại cách đây ít phút tại trung tâm Staples, Los Angeles.







One Direction thu hút mọi sự chú ý trong đêm trao giải Video Music Awards 2012 - Ảnh: Getty Images





Dù dẫn đầu đề cử nhưng Rihanna chỉ giành được một giải video của năm cho ca khúc We found love - Ảnh: AP



Theo NGUYÊN PHẠM (TTO/ AP, THR)



Với video ca khúc What makes you beautiful (Điều làm em trở nên xinh đẹp), One Direction giành được hai giải thưởng quan trọng là video nhạc pop và video của nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.“Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi đã lớn lên cùng MTV Video Music Awards và được nhận một trong những giải thưởng này quả là điều không thể tin nổi” - Niall Horan, một thành viên của One Direction, vui mừng nói.Cùng với One Direction, nam ca sĩ dòng nhạc R&B Chris Brown cũng đạt hai Moonman (biểu tượng của giải thưởng MTV VMAs) tại các hạng mục là video của nam nghệ sĩ và vũ đạo trong video hay nhất với ca khúc Turn up the music (Bật to nhạc lên).Trong khi đó, bạn gái cũ của Chris Brown, Rihanna - người dẫn đầu đề cử VMA năm nay - lại chỉ giành được một giải thưởng duy nhất là video của năm với ca khúc We found love (Tìm thấy tình yêu).Tương tự, ca sĩ nhạc hip hop Drake - người có cùng 5 đề cử như Rihanna - cũng chỉ được vinh danh tại hạng mục video nhạc hip hop với ca khúc HYFR hát cùng Lil Wayne.Đáng thất vọng nhất là Justin Bieber khi hoàng tử nhạc pop - người từng 2 năm liên tiếp đoạt giải VMAs và nhận 3 đề cử trong năm nay - lại ra về trắng tay.MTV Video Music Awards là giải thưởng thường niên do kênh truyền hình MTV thiết lập để tôn vinh những video ca nhạc xuất sắc nhất. Giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của giới trẻ” bởi mỗi năm lễ trao giải VMAs có thể thu hút hàng triệu bạn trẻ từ tuổi teen đến đối tượng khán giả trên 20.- Video của năm: We found love - Rihanna- Nghệ sĩ mới: What makes you beautiful - One Direction- Video nhạc pop: What makes you beautiful- One Direction- Video của nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất: Starships - Nicki Minaj- Video của nam nghệ sĩ xuất sắc nhất: Turn up the music - Chris Brown- Video nhạc hip hop: HYFR - Drake và Lil Wayne- Video có thông điệp hay nhất: Skyscraper - Demi Lovato- Video nhạc dance: Feel so close - Calvin Harris- Video nhạc rock: Paradise - Coldplay- Chỉ đạo nghệ thuật trong video: Wide awake - Katy Perry- Vũ đạo trong video: Turn up the music của Chris Brown- Kỹ thuật quay phim: Bad girls - M.I.A.- Đạo diễn video: Bad girls - M.I.A.- Biên tập video: Countdown - Beyoncé- Hiệu ứng hình ảnh: First of the year (Equinox) - Skrillex