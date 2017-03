Oscar 2008: 63 nước tranh giải phim nước ngoài hay nhất

Trong danh sách phim tham gia tranh giải có một số bộ phim đáng chú ý như 4 Months, 3 Weeks and 2 Days của đạo diễn người Rumani - Cristian Mungiu, phim đã đoạt giải Cành cọ Vàng trong liên hoan phim Cannes vừa qua. Belle Toujours bộ phim của đạo diễn người Bồ Đào Nha -Manoel de Oliveira cũng được chú ý. Đây là phim mới nhất của đạo diễn lớn tuổi nhất vẫn còn làm phim - 98 tuổi.

Đặc biệt có một số đạo diễn đã từng chiến thắng trong các giải Oscar trước đó như đạo diễn người Ý - Giuseppe Tornatore - dành tượng vàng phim nước ngoài hay nhất với bộ phim Cinema Paradiso năm 1990. Năm nay ông tham dự tranh giải với bộ phim The Unknown. Đạo diễn người Canada - Denys Arcand - chiến thắng giải năm 2004 với bộ phim The Barbarian Invasions, lần này ông tham dự với bộ phim Days of Darkness.

Điện ảnh Hoa ngữ tham dự với ba phim: The Knot của đạo diễn Trung Quốc Doãn Lực, phim đoạt giải Sư tử vàng Sắc giới của Lý An (Đài Loan) và phim Exiled (Lưu vong) của đạo diễn Hong Kong Đỗ Kỳ Phong. Việt Nam cũng đã gửi phim Áo lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh đi tham dự tranh giải.

5 bộ phim được đề cử phim nước ngoài hay nhất sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ thông báo vào ngày 24-2-2008.