Phim có kinh phí lớn nhất lịch sử Iran tham gia cuộc đua Oscar

Đạo diễn Majid Majidi và các cộng sự tại trường quay bộ phim. (Nguồn: AP)

Với kinh phí dàn dựng gần 40 triệu USD, một phần do nhà nước hỗ trợ, phim "Mohammad" là dự án điện ảnh tốn kém nhất trong lịch sử điện ảnh Iran.Thông qua bộ phim tiểu sử này, đạo diễn Majidi cho biết ông muốn xóa bỏ "hình ảnh bạo lực" của đạo Hồi do các nhóm phiến quân Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây nên.Kể từ khi có mặt tại 130 rạp chiếu ở Iran hồi cuối tháng 8, đến nay phim đã thu được gần 2 triệu USD từ phòng vé.Sau phim "The Children of Heaven," được đề cử giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất năm 1998, đây là dự án điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Majidi được chọn là đại diện của Iran tham gia cuộc đua Oscar.Hồi năm 2012, phim "A Separation" của đạo diễn Iran Asghar Farhadi đã đoạt giải Oscar Phim tiếng nước ngoài hay nhất.Lễ trao giải Oscar lần thứ 88 sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2016./.