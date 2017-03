Phương Mỹ Chi ẵm giải 100 triệu đồng vào phút chót

Nhiều người lo ngại khi giọng ca Quê em mùa nước lũ hóa thành NSƯT Măng Thị Hội trong ca khúc Bóng cây Kơnia. Không chỉ đóng giả cụ già, Phương Mỹ Chi còn luyện thanh tám tiếng mỗi ngày để có chất giọng cao vút. Màn trình diễn của “chị Bảy” và Nam Cường khiến giám khảo Hoài Linh - Hồng Vân phấn khích, cả hai liên tục đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Mỹ Linh thừa nhận cách hát đóng chữ của giảng viên thanh nhạc Măng Thị Hội rất khó bắt chước nhưng giọng ca nhí thể hiện rất thuyết phục. Tiết mục đòi hỏi kỹ thuật và nội tâm sâu sắc khi trình diễn song Phương Mỹ Chi chinh phục cả hai yếu tố.

Phương Mỹ Chi gây bất ngờ về giọng hát

Hoài Linh cho rằng chỉ vài câu luyến láy của con nuôi Quang Lê đã “đủ ăn tiền”. NSND Hồng Vân phát biểu: “Khi con cất tiếng hát, cô đã chịu không nổi. Cô từng nói con sẽ bùng nổ hơn nữa ngay trong tập đầu. Đêm nay con đã làm được điều đó”. Những lời khen có cánh từ ba giám khảo giúp cô bé 12 tuổi vượt lên các đối thủ nặng ký để chiến thắng nhất tuần với giải thưởng 100 triệu đồng.

"Chị Bảy" không nghĩ bản thân sẽ giành chiến thắng

Sau hai tuần đứng cuối bảng, Gia Quý - Khánh Ngọc quyết tâm chinh phục ban giám khảo lẫn khán giả. Bốc thăm nhóm Big Bang, ngay lập tức cậu bé chọn hình tượng G-Dragon với những bước nhảy tinh quái và phong cách trình diễn lôi cuốn. Trong ca khúc Bang Bang Bang, ngay khi bước ra sân khấu, Gia Quý với gương mặt lạnh lùng đã làm giám khảo phấn khích. Vũ đạo đẹp mắt và thần thái của học trò Khánh Ngọc thuyết phục cả những người khó tính. Mỹ Linh nhận định: “Cháu không còn ngập ngừng như hai số trước. Đêm nay cháu khác hẳn, tự ti và hoàn toàn làm chủ sân khấu. Cô rất đau đầu vì sáu tiết mục đều rất hoàn hảo. Nhưng xét vê độ giống và khó, con xuất sắc hơn cả”.

Vì thế, giọng ca Tóc ngắn không ngần ngại cho cậu bé điểm số cao nhất. Nhưng Hoài Linh và Hồng Vân đã dành điểm tuyệt đối cho Phương Mỹ Chi nên Gia Quý ngậm ngùi về nhì.

Trang Thư - Thúy Uyên khiến nhiều người nể phục khi hóa thành NSƯT Xuân Hinh và NSƯT Thanh Ngoan trong tiểu phẩm Bói ông bói bà. Giọng ca nhí làm ban giám khảo phải ngưỡng mộ khi nỗ lực hết mình để giả giọng nam nghệ sĩ hài và diễn xuất đầy thuyết phục. Hoài Linh cho rằng cựu thành viên nhóm Techno rất mạo hiểm nhưng Trang Thư đã không phụ lòng mong đợi của HLV. “Hát chèo đã khó, làm hề chèo diễn độc thoại còn khó gấp bội. Trang Thư có những động tác hình thể rất giống với phiên bản gốc. Cặp đôi này rất đáng sợ!” - Hồng Vân đánh giá.

Trang Thư làm khán giả cười sảng khoái khi làm NSƯT Xuân Hinh

Trong lúc thể hiện ca khúc Gặp mẹ trong mơ của Udam, Minh Khang bật khóc nức nở khiến giọng hát của cậu bé nghẹn lại. Tuy nhiên, Hoài Linh không trách học trò Lan Phương bởi người xem cũng rơi lệ theo. Nam danh hài đánh giá cao cảm xúc và lòng hiếu thảo của giọng ca nhí.

Sau khi đoạt giải nhất trong tập 2, Bảo Ngọc có phần thi an toàn khi chọn nhóm Boney M trong liên khúc Rasputin - Bahama Mama. NSND Hồng Vân nhận xét tiết mục khá tròn trịa, cả hai nhảy đều, không chệch choạng. Hoài Linh tinh ý nhận ra một vài động tác của “công chúa út” pha lẫn khi hát dân ca.

Bé Ben và Khương Ngọc hóa thành Micheal Buble trong ca khúc Save The Last Dance For Me. Bam giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo trong diễn xuất nhờ nét duyên dáng của hai thầy trò. Nghệ sĩ kịch Hồng Vân khá thích thú với bước nhảy điệu đà, đỏm dáng của nam diễn viên Thiên mệnh anh hùng.

Sau ba tập, Phương Mỹ Chi vươn lên dẫn đầu, Bảo Ngọc rớt xuống vị trí á quân nhưng Hoàng Quân bám sát ngay sau đó. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trang Thư, Minh Khang và Gia Quý. Tập 4 Gương mặt thân quen nhí sẽ phát sóng tối 23-10 trên VTV3.