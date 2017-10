Ra mắt lịch truyện cổ tích, đồ ăn, phong tục, trò chơi

Trong đó, đáng chú ý có bộ lịch Văn hóa Việt Nam giới thiệu khái quát về văn hóa Việt Nam theo 10 chủ đề chính gồm: Thắng cảnh - kỳ quan thiên nhiên, công trình kiến trúc - di tích văn hóa, lễ hội, phong tục, nghệ thuật, đời sống, trang phục, ẩm thực, ngành nghề truyền thống và danh nhân Việt Nam.



Chẳng hạn như tục cúng giếng, cúng nước đầu năm, phong tục lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng Nam, đời sống bẫy chuột ống tre, đời sống lồng hái trái, món ăn lẩu cá linh bông điên điển, món ăn chuột đồng nướng muối ớt, danh thắng cầu treo Kon Klor, di tích cầu Thị Nại, danh nhân bà Phạm Thị Trân - Tổ hát chèo, danh nhân Nguyễn Trường Tộ - nhà cải cách chính trị cuối thế kỷ 19… đã được giới thiệu trên lịch.

Bộ lịch do Công ty An Hảo thực hiện, với phần nội dung chuyên môn giới thiệu về từng đề mục trên các tờ lịch do PGS-TS Đoàn Thị Thu Vân, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm TP.HCM và PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam ĐH Sư phạm TP.HCM, hợp soạn cùng nhiều cộng tác viên. Phần tranh ảnh minh họa do họa sĩ Lê Phi Hùng - giảng viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM và các cộng sự vẽ nên.

Bộ lịch Truyện cổ dân gian Việt Nam gồm 53 câu truyện tiêu biểu trong kho tàng thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích và truyện ngụ ngôn Việt Nam như: Thần trụ trời; Lạc Long Quân; Âu Cơ; Thánh Gióng; Thánh Tản Viên; Trầu cau; Sọ dừa; Thạch Sùng; Cây khế; Thằng Cuội cung trăng; Hồn Trương Ba, da hàng thịt; Ả Chức chàng Ngưu… Phần giới thiệu các câu truyện trên lịch do PGS-TSKH Bùi Mạnh Nhị, nguyên Trưởng khoa Ngữ văn, nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm TP.HCM, biên soạn.

Bộ truyện Trò chơi dân gian tái hiện những trò chơi dân gian dành cho trẻ con nhiều độ tuổi như chi chi chành chành, chồng nụ chồng hoa, tập tầm vông, nu na nu nống, rồng rắn lên mây, mèo đuổi chuột, nhảy cóc, chơi u, trốn tìm, dung dăng dung dẻ, thả diều, chọi dế, đánh khăng, chăn trâu đánh trận… Bên cạnh đó là những trò chơi của nam thanh nữ tú khi xưa như thi thổi cơm, chơi nhún đu, ném còn, đả cầu cướp phết, đấu vật, thi đấu cờ người…



Một số hình ảnh văn hóa truyền thống Việt trong các bộ lịch: