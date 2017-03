Siêu mẫu Hoàng Yến: Kiếm tiền từ DJ dễ hơn làm người mẫu

Sau khi chính thức tuyên bố từ giã sàn diễn thời trang vào đầu tháng 10 vừa qua, Võ Hoàng Yến dành phần lớn thời gian để luyện tập cho công việc mới của mình.

"Dù là một DJ mới nhưng với hơn 10 tháng luyện tập liên tục, tôi đã khá tự tin vào khả năng của bản thân. Sau khi chuyển hướng đi, số tiền mỗi tháng tôi kiếm được luôn cao hơn so với thu nhập của nghề người mẫu trước kia” - Hoàng Yến khẳng định.



Hoàng Yến đang tích cực tập luyện mỗi ngày để trở thành DJ đẳng cấp quốc tế.

Vào 20 giờ ngày 10-12 tại Queen Hall (quận 4, TP.HCM) trong lễ hội âm nhạc The Wave Civilization, Hoàng Yến đứng chung sân khấu cùng DJ người Pháp Snake nổi tiếng thế giới.

Hoàng Yến cùng DJ Kaiser T.

Hoàng Yến chia sẻ: “Tôi đã dành sáu tiếng mỗi ngày để tập luyện và trau dồi nhiều hơn những kỹ năng DJ của mình. Để đứng chung sân khấu cùng các DJ quốc tế, đó là cả một áp lực, tôi không thể lơ là, để bản thân bước lên sân khấu khi chưa chuẩn bị thật tốt”.



Siêu mẫu đã chính thức giã từ sàn diễn thời trang hai tháng.

DJ Snake của Pháp là người từng lọt vào đề cử giải Grammy năm 2012 với album anh sản xuất Born This Way và năm 2015 với music video Turn Down for What.