Siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tiền tỷ sau ly hôn?

Mới đây, chồng cũ của Ngọc Thuý, ông Nguyễn An nhận được trát từ phía luật sư của vợ cũ, trong đó yêu cầu cụ thể: ông An phải chi cho riêng Ngọc Thúy là 101.051 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng) mỗi tháng. Ngoài ra, ông An cũng phải làm nghĩa vụ với hai con gái chung giữa ông và người mẫu Ngọc Thúy, gồm bé đầu tiên sẽ được nhận 21.925 USD, bé thứ hai sẽ được nhận 35.079 USD mỗi tháng.

Trát yêu cầu nghĩa vụ đối với mẹ con siêu mẫu Ngọc Thuý mà luật sư của cô gửi tới ông An.

Như vậy, tổng cộng số tiền mà ba mẹ con người mẫu Ngọc Thúy yêu cầu ông An chi trả mỗi tháng lên tới 158.055 USD.



Đại diện phía bên ông An cho hay, trước khi đưa sự việc lên báo chí, gia đình ông An đã làm việc với Ngọc Thuý với hy vọng có thể thỏa thuận mức chu cấp sau ly hôn. Tuy nhiên, Ngọc Thuý hoàn toàn không thiện chí, đại diện này nói.



Phía đại diện ông An cũng cho biết thêm, với khoảng thời gian hơn 1 năm Ngọc Thúy sống chung cùng ông An, siêu mẫu này sẽ không đủ điều kiện để đòi hỏi mức chu cấp lên tới con số tiền tỷ mỗi tháng.

Ngọc Thúy bên hai cô công chúa nhỏ. Ảnh: Blog Ngọc Thúy

Theo thông tin PV tìm hiểu, số tài sản ông Nguyễn An mua tại Việt Nam bao gồm bất động sản, xe hơi… hiện cũng đã đứng tên người mẫu Ngọc Thúy.



Luật sư phía ông An cho hay, sẽ cố gắng thỏa hiệp với Ngọc Thúy để đạt tới mức chu cấp sau ly hôn “có thể cùng chấp nhận”.



Hiện, người mẫu Ngọc Thúy cho hay, cô không muốn lên tiếng bình luận gì về sự việc này.

Theo Hoàng Anh (KH&ĐS)