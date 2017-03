"Siêu mẫu ngực bự" thành thần tượng của binh lính Anh

Vẻ xinh đẹp như búp bê, mái tóc dài với những lọn xoăn quyến rũ và thân hình bốc lửa đã khiến cho Keeley trở thành “người tình trong mộng” của rất nhiều đàn ông.

Thường xuyên nằm trong top 10 người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới do tạp chí danh tiếng FHM bình chọn suốt 3 năm qua và là "cô gái hấp dẫn nhất" của The Sun, siêu mẫu Keeley Hazell còn được phong danh hiệu “búp bê chiến đấu” đáng mơ ước nhất trong lòng các binh sỹ nước Anh.



Theo tờ Lianhe Zaobao của Singapore thì mới đây, một trại lính của quân đội Anh tại Afghanistan đã được đổi tên theo tên của “thần tượng” là Camp Keeley (Doanh trại Keeley). Lý do của việc đổi tên này là người ta tìm thấy rất nhiều bức ảnh của người đẹp này được treo trên đầu giường các binh lính.



Fusilier Gareth Howard, một anh lính mới 19 tuổi cho biết, vẻ xinh đẹp như búp bê, mái tóc dài với những lọn xoăn quyến rũ và thân hình bốc lửa khiến Keeley có thể trở thành "người tình trong mộng" của bất kỳ người đàn ông nào.





Mỗi năm, Keeley Hazell đều phát hành một vài cuốn lịch và lịch của cô luôn nằm trong danh sách những cuốn lịch bán chạy nhất thế giới.

Albert, một quân nhân trẻ tuổi khác thì cho biết: “Có 2 thứ tôi thích nhất ở cô ấy là đôi mắt và bộ ngực đầy đặn quyến rũ. Chúng tôi đã quyết định đổi tên doanh trại của mình thành Keeley và treo ảnh cô ấy ở khắp nơi”.



Keeley Hazell năm nay 24 tuổi, khởi nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tờ Daily Star. Kể từ đó Keeley Hazell trở thành người mẫu ảnh nổi tiếng ở Anh Quốc. Cô gái có chiều cao 1,68m và bộ ngực “cỡ bự” này là gương mặt quen thuộc của các tạp chí như: Zoo, The Sun, FHM, Maxim…

Từng bị vướng vào sự cố lộ băng sex quay cùng tình nhân cũ vào năm 2007 nhưng sự nghiệp người mẫu của Keeley Hazell chẳng hề vì thế mà bị ảnh hưởng chút nào.



Nhiều anh chàng độc thân ở Anh thổ lộ mong ước là họ muốn có bạn gái sở hữu thân hình hấp dẫn như Keeley Hazell.





Theo Hoài Thư (VTC/Xinhua, Lianhe Zaobao)