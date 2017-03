So độ trẻ trung của các mỹ nhân Việt sinh năm 1988

Mai Phương Thúy và Ngọc Hân không chỉ bằng tuổi nhau mà còn là bạn thân khi cùng có thời gian hoạt động trong một công ty người mẫu tại Hà Nội. Năm 2006, Mai Phương Thúy giành vương miện Hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi và bốn năm sau đó, Ngọc Hân mới thử sức ở cuộc thi nhan sắc này. Cô cũng nối gót bạn thân trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, 'hậu đăng quang', cả hai theo đuổi hai hình tượng trái ngược. Mai Phương Thúy từ một cô gái 'sến sẩm' trở thành mỹ nhân sexy khi luôn xuất hiện với trang phục hở táo bạo, khoe triệt để ba vòng. Riêng Ngọc Hân lại thanh lịch, kín đáo.

Nếu so về sắc đẹp và độ trẻ trung, Á hậu Thiên Lý và Á hậu Dân tộc Trương Thị May không chênh nhau là mấy. Thiên Lý mặn mà hơn sau khi lập gia đình và làm mẹ của hai nhóc tì. Trong khi đó, Trương Thị May có sức cuốn hút nhờ làn da nâu khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ.

Á hậu Hoàng My vì không kiểm soát được cân nặng trong thời gian gần đây nên so với 'gái một con' Maya, cô kém độ nóng bỏng và quyến rũ. Trước đó, Hoàng My từng sở hữu thân hình lý tưởng.

Hoàng Yến và Ngọc Quyên từng có thời gắn bó với nhau như 'hình với bóng'. Cả hai đều có thời điểm đỉnh cao khi thường xuyên xuất hiện trong vai trò vedette trên khắp các sàn diễn. Tuy nhiên, Á hậu Hoàn vũ 2008 xuống sắc trông thấy, có giai đoạn cô xuống cân, cơ thể gầy gò, thiếu sức sống. Style ăn mặc của Hoàng Yến cũng không có sự ổn định. Riêng Ngọc Quyên, sau ồn ào về chụp ảnh nude đã chỉn chu hơn về hình tượng. Cô được khen đẹp hơn sau khi kết hôn với bác sĩ Việt kiều Richard Lê, chuyển sang Mỹ định cư và chuẩn bị làm mẹ.

Cùng theo đuổi dòng nhạc pop dance với lối trình diễn bốc lửa, cả Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên đều sở hữu gương mặt đẹp và cơ thể gợi cảm. Nếu diễn viên 'Thần tượng' chỉ hở trên sân khấu, nền nã ở ngoài đời thì giọng ca 'Ngày mai' lại thường xuyên khoe vóc dáng, đôi lúc nổi loạn làm 'gái hư'.

Đông Nhi và Bảo Thy đều nổi tiếng trong làng nhạc trẻ và sở hữu lượng fan đông đảo dù không có nhan sắc thuộc hàng 'top'. Tuy nhiên, trong khi bạn gái Ông Cao Thắng ngày càng biết cách làm mình đẹp hơn thì Bảo Thy lại có lúc bất ổn do đã trải qua dao kéo.

Cùng sinh năm 1988 nhưng Hải Băng gợi cảm và cá tính, trong khi Quỳnh Nga lại nhí nhảnh như gái chưa chồng.

Nhìn gương mặt trẻ thơ của Midu, ít ai nghĩ cô đã 27 tuổi. Hot girl có đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn, trong sáng.