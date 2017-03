Sự nghiệp lao dốc không phanh của quán quân nhạc Việt

Nếu như ở thời điểm năm 2007, số lượng gameshow truyền hình thực tế chỉ đếm trên bàn tay thì sau 8 năm, ước tính sơ bộ đã có hơn 40 show như thế. Mà trong đó, các sân chơi ca hát đã chiếm phân nửa. Chương trình già cỗi như Vietnam Idol đã qua sáu mùa thi, “trẻ trung” hơn như Giọng hát Việt cũng vừa kết thúc mùa thứ ba. Như vậy nói không ngoa truyền hình thực tế đã mang đến showbiz Việt hàng chục quán quân.



Ca sĩ Uyên Linh.

Nếu kể đến những cuộc thi ca hát truyền hình thuần Việt đời đầu như Tiếng hát truyền hình, Sao mai, Sao mai điểm hẹn thì số quán quân thậm chí có thể lên đến hàng trăm.

Quán quân không chỉ đơn thuần là người chiến thắng cao nhất mà sự thành-bại của họ còn là biểu tượng cho uy tín của mỗi cuộc thi. Cuộc thi nào càng tạo ra nhiều lứa ca sĩ có tiếng tăm sẽ càng thu hút thí sinh tham dự. Ít bạn trẻ nào không mơ ước giây phút tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu như Hương Tràm, Uyên Linh từng làm nên hiện tượng một thời.

Khi “biểu tượng gameshow” tỏa sáng

Trong số hàng chục ca sĩ quán quân đó có khá nhiều tên tuổi đã thành công vang dội. Tuy mỗi người có những định hướng khác nhau nhưng chung quy lại không nằm ngoài hai mảng lớn là chuyên môn và giải trí.

Thu Minh được coi là quán quân thành công nhất kể từ sau khi cô chiến thắng Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 1993. Ở thời điểm hiện tại, Thu Minh là ngôi sao hiếm hoi vừa bảo đảm được chuyên môn lại vừa có sức hút truyền thông đại chúng.

Thanh Thúy, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Tùng Dương, Hoàng Hải, Trọng Tấn, Đào Tố Loan, Uyên Linh, Nhật Thủy, Nguyễn Đình Thanh Tâm… là những cái tên quán quân đi đầu trong nhóm thành công với mác chuyên môn. Họ được học hành bài bản, kỹ thuật vững vàng hoặc thậm chí như Uyên Linh xuất phát điểm từ một giọng ca bản năng, làm cơ sở gây dựng thương hiệu chuyên môn và luôn đắt sô nghệ thuật, hàn lâm.







Tính ra, các quán quân của cuộc thi ca hát truyền hình đời cũ có phần lép vế về tiếng tăm hay lượng show so với số quán quân gameshow truyền hình thực tế hiện nay. Họ không phải là thần tượng được giới trẻ mến mộ, tung hô hay báo chí tìm đến săn tin nhưng đẳng cấp, vị thế vẫn ở một bậc cách biệt so với các quán quân trẻ trong vài năm đổ lại đây.

Nhóm còn bao gồm Phương Vy, Trọng Hiếu, Hương Tràm, Đoàn Thúy Trang, Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Kasim Hoàng Vũ… lấp đầy không ít vị trí trong thị trường giải trí Việt, tạo nên bộ mặt làng nhạc phong phú, đa dạng. Họ là những gương mặt sáng giá, giàu tiềm năng, có sức hút truyền thông mạnh mẽ và luôn có tên trong các đêm diễn bán vé.

Không phải tự nhiên mà Vietnam Idol và The Voice luôn là hai sân chơi lớn hấp dẫn nhất. Tuy truyền hình thực tế không còn ở ngôi vị đỉnh cao nhưng những người trẻ tham gia luôn dễ dàng trở thành đối tượng được công chúng săn đón. Sau hơn nhiều năm vào nghề, những “hiện tượng quán quân” không còn hot đình đám như lúc thi cử nhưng cũng đã sở hữu vị trí nhất định trong lớp sao trẻ. Nhiều quán quân bước ra từ hai sân chơi này đang ngày càng sáng giá mà Trọng Hiếu là cái tên điển hình, trong khi thần tượng đời đầu như Phương Vy vẫn còn giữ được sức nặng trong các show diễn quy mô.

Sẽ là sự thiếu sót nếu không kể đến những cú bật của Giang Hồng Ngọc và Đoàn Thúy Trang. Từ một cái tên mà mọi người không biết là ai hoặc chỉ biết lờ mờ dù đã đi hát 10 năm, Giang Hồng Ngọc đã thể hiện đầy thuyết phục và xuất sắc giành lấy vị trí cao nhất cuộc thi Nhân tố bí ẩn - The X-factor Việt. Đoàn Thúy Trang cũng bẵng đi một thời gian im hơi từ sau Sao mai điểm hẹn 2012 để rồi trở lại “làm mưa làm gió” showbiz với hit "khủng" - Tình yêu màu nắng.



Giang Hồng Ngọc và Phương Vy còn giành cú đúp quán quân bằng chiến thắng xứng đáng ở sân chơi cho ca sĩ chuyên nghiệp.



Nhóm quán quân nhí cũng có vị trí riêng dù showbiz vốn là sân chơi nghiệt ngã của người lớn. Hai quán quân của The Voice Kids Việt là Quang Anh và Thiện Nhân vẫn giữ được sự yêu thích đặc biệt của khán giả. Tuy nhiên, bước đường của các bé vẫn hết sức mong manh khi chuyện sơ sẩy trong giai đoạn chuyển giao giữa thần tượng nhí và ca sĩ trưởng thành hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều thần tượng nhí trên thế giới chỉ còn ánh hào quang quá khứ khi họ không thể tự vượt qua cái bóng của mình hoặc sự thay đổi trong quá trình trưởng thành khiến công chúng không chấp nhận họ.

Quán quân cũng phải loay hoay

Tuy nhiên vị trí cao thì luôn có hạn, dẫn đến thực trạng không ít quán quân cũng phải khốn đốn bám trụ trước dòng chảy showbiz.

Nhiều cái tên sau khi hưởng trọn vinh quang của mùa thi lại mất tích không thấy "bóng chim tăm cá" dù mỗi người đều có lý do của riêng mình: Quốc Thiên không nắm bắt được nhịp gõ của âm nhạc thời đại, Vũ Thảo My tập trung cho học hành hay đơn giản như Ya Suy vì scandal tình ái mà sự nghiệp gần như tan nát. Hàng chục quán quân của các cuộc thi truyền hình già cỗi thời kỳ đầu gần như bốc hơi khỏi bản đồ nhạc Việt, đa phần trong số đó giã từ nghiệp hát và xem ngôi quán quân như một kỷ niệm đẹp đã qua.







Ấy là với người chiến thắng chung cuộc những sân chơi lớn, còn đối tượng này ở những sân chơi nhỏ hơn hoặc không chuyên lại càng gặp long đong mà Hữu Kiên là điển hình. Chàng luật sư tập sự với giọng hát nghiệp dư đã trở về nghề cũ sau khi đoạt giải nhất của một cuộc thi tạp kỹ như Vietnam’s Got Talent, quán quân Ngôi sao Việt Thanh Tùng, quán quân The Winner Is 2014 Lan Anh cũng lặn mất tăm khi mùa giải đi qua. Hòa Minzy từ sau khi giành vị trí cao nhất của học viện ngôi sao mùa đầu liên tục bị ném đá vì scandal yêu Công Phượng trong khi sự nghiệp ca hát chưa có nhiều dấu ấn lớn.

Trong số này, Tia Hải Châu gây chú ý mạnh khi là ca sĩ người Việt đầu tiên ký kết hợp đồng cùng một trong những hãng thu âm hàng đầu quốc tế Universal Music. Tuy nhiên sau phi vụ hợp đồng đầy giá trị này, đĩa đơn của cô cũng không gây được tiếng vang nào ở thị trường giải trí nội địa.



Đức Phúc - quán quân The Voice 2015.



Khi năm 2015 sắp kết thúc cũng là thời điểm nhìn lại các quán quân vừa “ra lò” trong năm. Các quán quân nhí có nhiều tiềm năng nhưng khó nổi tiếng vì bé Đức Vĩnh chuyên biểu diễn nghệ thuật truyền thống còn bé Hồng Minh lại không có màu sắc riêng nổi bật. Chàng Rocker Bảo Quân được dự đoán sẽ tiếp bước Lan Anh, Tia Hải Châu còn Đức Phúc hầu như không nhận được sự kỳ vọng nào từ dư luận trong thời điểm hiện tại khi còn quá nhỏ tuổi và chiến thắng của cậu bị cho là đã dựa nhiều vào fan của Mỹ Tâm tại The Voice 2015.

Theo Gia Bảo (Vietnamnet)