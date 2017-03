'Tan vào Hà Nội'- đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên

“Tan vào Hà Nội” là một sáng tác gần đây của nhạc sĩ An Thuyên. Ca khúc viết về mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm của mảnh đất Tràng An, nơi nhạc sĩ coi là quê hương thứ 2 của mình (theo NLĐ).

Ca sĩ Phương Thảo, ca sĩ Tùng Dương và bà Huyền Lâm (giữa) - vợ nhạc sĩ An Thuyên - tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu đêm nhạc. Ảnh NLĐ

Nói về đêm nhạc, ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ An Thuyên chia sẻ trên Vnexpress: "Gia đình chọn tên Tan vào Hà Nội để đặt cho đêm nhạc lần này bởi nhiều lý do. Thứ nhất, đây là tên của một trong những sáng tác mới của cố nhạc sĩ trước khi qua đời. Thứ hai, bài hát này nói về mùa thu ở Hà Nội - nơi An Thuyên từng coi là quê hương thứ hai và đem đến cho ông nhiều cảm hứng sáng tác lúc sinh thời. Quan trọng hơn cả, vào ngày ra đi, người con xứ Nghệ ấy được ôm trọn trong tình yêu của gia đình, người thân, khán giả giữa đám tang ở thủ đô. Rời xa cõi trần nhưng ông đi trong nhẹ nhàng, thanh thản, như được tan ra giữa sự yêu thương của những người xung quanh.

Ca sĩ Bông Mai (áo đen) chia sẻ về những công việc dang dở của ba khi còn sống và mong ước hoàn thành chúng của gia đình. Ảnh VNE

Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên được chia thành năm phần tương ứng với năm màu sắc thuộc ngũ hành. Trong đó, màu nâu (Thổ) là mảng âm nhạc nói về nỗi nhớ đau đáu của An Thuyên với nơi chôn nhau cắt rốn Nghệ An. Còn mảng nhạc màu xanh lá (Mộc) lại thể hiện "chất lính" bên trong vị tướng đầu tiên của mảng văn hóa nghệ thuật dân tộc - mộc mạc và đầy nhiệt huyết. Phần âm nhạc màu trắng (Kim) nói về con đường âm nhạc của An Thuyên với các lứa học trò thành danh. Mảng nhạc xanh nước biển (Thủy) hé lộ một góc âm nhạc ít người biết tới mỗi khi nhắc đến An Thuyên - nhạc thiếu nhi. Cuối cùng là mảng màu đỏ (Hỏa), tương ứng với những hoài bão lớn lao, sống hết mình và không ngừng phấn đấu của cố nhạc sĩ". Ca sĩ Bông Mai, con gái nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh Zing

"Có nhiều bài hát ông viết tặng cho tôi. Bản thân ca khúc "Chú Cuội chơi trăng", "Chiều sông Thương" - khi tôi còn tham gia nhóm Con Gái cần bài hát và ông chiều tôi viết dành tặng ca khúc đó. Nhưng có lẽ bài hát Nhớ mẹ - có điệp khúc mà lần nào hát tôi cũng khóc đó là: "Đêm về nước mắt rơi từng giọt, làm mẹ rồi mới biết thương mẹ nhiều hơn. Con giờ làm dâu nhà người ngồi mà thèm vuốt mái tóc mẹ thôi" thì ba ghi hẳn trên bản thảo là tặng con gái. Lúc đó tôi mới sinh em bé đầu tiên", Bông Mai chia sẻ trên Zing.