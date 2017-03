The Revenant - Trở về từ cõi chết sẽ ôm tượng vàng Oscar?

“Và giải Oscar được trao cho…” là câu nói quen thuộc nhưng đáng thèm muốn nhất của thế giới điện ảnh. Và dự đoán ai đoạt giải vẫn luôn là trò chơi “ú tim” các fan điện ảnh.

Trang tin điện ảnh TV Guide vừa đưa ra dự đoán về 6 giải quan trọng nhất tại Lễ trao giải Oscar 2016.

Phim hay nhất



Năm nay tuy chỉ có tám phim đề cử nhưng thật ra đây là cuộc đua chỉ của ba ứng cử viên cạnh tranh cho hạng mục danh giá nhất này:The Big Short, Spotlight và The Revenant.

Trước khi có đề cử một tháng, The Revenant được xem có khả năng thắng cao nhất khi giành được khá nhiều giải “tiền Oscar”, đặc biệt là giải Quả Cầu vàng, được các nhà phê bình đánh giá cao.

Nhưng gần đến ngày trao giải, The Big Short và Spotlight bỗng đảo ngược thế cờ khi Spotlight thắng giải tại Critics’ Choice Award, rồi tới The Big Short được Hiệp hội Sản xuất phim nước Mỹ (PGA) tôn vinh, thay nhau dẫn đầu cuộc đua Oscar.

Tuy nhiên,The Revenant có vẻ vẫn được ủng hộ nhiều nhất. Hơn nữa, The Revenant đã thắng hai giải rất quan trọng của hiệp hội nghề nghiệp là đạo diễn, và diễn viên- hai trong số những hạng mục chiếm số đông trong 6.000 thành viên được quyền bỏ phiếu bầu chọn Oscar của Viện Hàn Lâm!



Leonardo DiCaprio trong phim The Revenant

Đạo diễn xuất sắc nhất

Tại hạng mục tôn vinh các nhà làm phim, Alejandro González Iñárritu (đạo diễn The Revenant) đang đứng trước cơ hội tái lập thành tích mà không một đạo diễn nào làm được trong suốt hơn nửa thế kỷ qua: giành tượng vàng Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc trong hai năm liên tiếp! Mới chỉ có hai huyền thoại của điện ảnh nước Mỹ từng làm được điều đó là John Ford (1940, 1941) và Joseph L. Mankiewicz (1949, 1950).

Tuy nhiên, TV Guide cho hay cái tên George Miller (đạo diễn Mad Max: Fury Road) cũng nhận được sự ủng hộ từ giới phê bình điện ảnh nên có khả năng đây sẽ là cái tên làm nên kỳ tích. Nếu nhà làm phim 70 tuổi người Úc gây ra bất ngờ, ông sẽ là người lớn tuổi thứ hai từng thắng giải Đạo diễn xuất sắc, chỉ kém kỷ lục 74 tuổi của Clint Eastwood với Million Dollar Baby (2004).



Alejandro González Iñárritu - đạo diễn phim The Revenant

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc năm nay, Leonardo DiCaprio là cái tên được giới truyền thông và người hâm mộ nhắc tới nhiều nhất ngay sau khiThe Revenant ra mắt trong dịp Giáng sinh 2015. Vai diễn người thợ săn Hugh Glass vật lộn với cuộc chiến sinh tồn của Leo đã thắng tất cả giải tiền Oscar quan trọng: từ Quả cầu vàng tới Critics’ Choice Award, từ SAG (Hiệp hội Diễn viên Mỹ) tới BAFTA (Viện Hàn lâm nước Anh). Và người ta gần như chắc chắn Leonardo DiCaprio sở hữu tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau nhiều lần thất bại.

Các đối thủ của anh tại hạng mục có Matt Damon với vai phi hành gia Mark Watney trong The Martian, Eddie Redmayne với vai người chuyển giới Einar Wegener/Lili Elbe trong The Danish Girl, Bryan Cranston với vai biên kịch Dalton Trumbo trong Trumbo và Michael Fassbender với vai Steve Jobs trong bộ phim cùng tên.



Trong tất cả lần nhận đề cử từ Viện hàn lâm, năm nay mới là lần đầu tiên Leonardo DiCaprio chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu anh thất bại tại Oscar 2016, đó sẽ là một cú sốc thực sự. Ảnh: AMPAS

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất



TV Guide chia đôi phiếu chọn cho Brie Larson (Room) và Saoire Ronan (Brooklyn).

Song, cũng giống như Leonardo DiCaprio, vai diễn bà mẹ trẻ Joy “Ma” Newsome gai góc đã giúp mỹ nhân Kong: Skull Island thâu tóm hầu hết giải thưởng quan trọng và vượt qua hình tượng người phụ nữ trung niên đầy quyến rũ của minh tinh người Úc. Ngoài ra, trong cuộc đua này còn có “cục cưng của giới truyền thông” Jennifer Lawrence trong Joy, ngôi sao trẻ mới 25 tuổi nhưng đã là một cựu binh Oscar dạn dày với bốn đề cử và một lần đoạt giải.



Giống như Leo, Brie Larson trong Room không dành cho các đối thủ của cô bất cứ cơ hội nào tại các giải thưởng tiền Oscar

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất



Sylvester Stallone với vai diễn Rocky Balboa trong Creed được nhắc tới nhiều nhất sau khi ông thắng giải tương ứng tại Quả cầu vàng 2016. Đáng chú ý, đây mới là đề cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp ngôi sao hành động. Cơ hội lần trước dành cho ông đến cách đây đã gần bốn thập kỷ, cũng là với vai Rocky Balboa trong Rocky.

Cái tên Mark Rylance - nam tài tử thủ vai điệp viên trong bom tấn Bridge of Spies cũng được nhắc tới. Đây là hai diễn viên lớn tuổi cùng chia nhau cơ hội bởi họ đều có câu chuyện riêng để chiến thắng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào danh sách đề cử, chúng ta cũng không nên bỏ qua nỗ lực vượt bậc của Tom Hardy (phim The Revenant) suốt thời gian qua, đặc biệt năm 2015 anh xuất hiện trong toàn phim bom tấn hoặc có doanh thu tốt, được giới chuyên môn khen ngợi hết lời (The Legend, Mad Max: Fuy Road…).



Người hâm mộ chờ đợi Sylvester Stallone nhận giải Oscar đầu tiên sự nghiệp với Creed. Tuy nhiên, Mark Rylance trong Bridge of Spies hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ. Ảnh: AMPAS

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất



Cả năm ứng viên năm nay đều gây ấn tượng mạnh cho khán giả: Rooney Mara trong Carol, Jennifer Jason Leigh trong The Hateful Eight, Rachel McAdams trong Spotlight, Kate Winslet trong Steve Jobsvà Alicia Vikander trong The Danish Girl.

Trong danh sách chỉ có Kate Winslet là một tên tuổi nặng ký từng nhiều lần được đề cử và đã một lần thắng giải. Rooney Mara đã từng một lần được đề cử. Ba người còn lại đều là lính mới, tuy nhiên trong đó nổi lên Alicia Vikander (phim The Danish Girl) như là ứng viên nặng ký nhất. Mọi năm giải này cũng dễ đoán nhưng năm nay đó là cuộc đua của cựu binh Kate Winslet và lính mới Alicia Vikander. Kẻ tám lạng người nửa cân, chắc chắn đây là một cuộc đua tranh hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.



Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc hứa hẹn gay cấn đến phút chót khi Kate Winslet là đối trọng đáng gờm dành cho Alicia Vikander. Ảnh: AMPAS

Đây mới chỉ là dự đoán và mọi bất ngờ còn chờ phía trước!