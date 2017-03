Thêm một đạo diễn Việt kiều về nước làm phim

Đạo diễn Thiện Đỗ (1963) vốn là giám đốc sáng tạo tại một công ty quảng cáo ở Mỹ nhưng từ năm 2000, anh đã từ bỏ con đường quảng cáo để theo nghiệp điện ảnh. Đến nay anh đã thực hiện những bộ phim ngắn, phim tài liệu như: Porcelain, The Fading Light, Breath of Life, An Ordinary Life, Rien-Car-Nation…

Những ngày cuối của tháng 12-2012, đạo diễn Thiện Đỗ đã khởi quay bộ phim điện ảnh đầu tiên tại Việt Nam - Tiền Chùa (Funny Money). Tiền Chùa đang thực hiện những cảnh đầu tiên tại TP.HCM với hai diễn viên chính là Vân Trang và Khương Ngọc (ảnh). Phim còn có sự tham gia của ca sĩ trẻ Lều Phương Anh. Phim do Megastar phát hành, ra rạp vào cuối tháng 10-2013.

Q.TRANG