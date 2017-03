Theo nhau về hát ở quê nhà

Sau những đêm diễn để lại nhiều ấn tượng tại phòng trà Văn Nghệ, ca sĩ hải ngoại Anh Khoa tiếp tục xuất hiện ở phòng trà Không Tên trong tuần qua. Các đêm diễn của Anh Khoa ở phòng trà đều kín khán giả.

Ngoài cái tên Anh Khoa đã trở thành thương hiệu với nhiều người yêu nhạc (chủ yếu là khán giả lớn tuổi), giọng hát ấm áp của Anh Khoa đã thật sự thu hút khán giả. Lần trở về đầu tiên gặt hái nhiều thành quả này chính là lý do khiến ca sĩ Anh Khoa nghĩ đến việc sẽ trở về VN ở hẳn để đi tiếp con đường ca hát của mình.

Trở về trong vòng tay khán giả

Chuyến trở về và gặt hái nhiều thành công của những giọng ca hải ngoại như Hương Lan, Duy Quang, Thái Châu, Elvis Phương, Đức Huy, Thái Hiền, Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Khánh Hà... trước đây trở thành động lực của nhiều giọng ca hải ngoại khác (trong đó có cả những giọng ca trẻ định cư ở nước ngoài cùng gia đình) muốn trở lại sân khấu quê nhà.

Đêm nhạc của các giọng ca Phi Nhung, Mạnh Đình, Nhật Hạ, Gia Huy, Lynda Trang Đài, Tommy Ngô... ngày càng dày đặc hơn ở các tụ điểm, phòng trà ở TPHCM. Vừa qua, ca sĩ Lê Uyên, Ngọc Ánh, Thu Hà, Johny Dũng, Sơn Tuyền, Vũ Hà đã có những chuyến trở về, chuẩn bị cho kế hoạch biểu diễn lâu dài trong thời gian tới.

Tháng 5 này, nhạc sĩ Từ Công Phụng (nhạc sĩ được nhiều khán giả VN yêu mến với những bản tình ca lãng mạn) cũng sẽ trở về, với tư cách ca sĩ độc quyền của phòng trà Văn Nghệ. Khán giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng một thời mà còn được nghe Từ Công Phụng trình bày nhiều ca khúc mới của ông.

Không chỉ về VN biểu diễn, nhiều ca sĩ hải ngoại còn thực hiện các dự án âm nhạc gồm live show và phát hành album nhạc ở quê nhà. Dù giá vé thường rất cao nhưng những đêm nhạc Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Thái Hiền,... vẫn thu hút khá đông người xem.

Đó chính là lý do các nhà đầu tư tiếp tục lên kế hoạch cho những đêm diễn khác của những giọng ca này. Do một số trục trặc, live show ca sĩ Nguyễn Hưng, Ý Lan chưa thể diễn ra như dự kiến thế nhưng, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông (đơn vị tổ chức live show của ca sĩ Nguyễn Hưng) và Công ty TNHH My Ta (đơn vị tổ chức live show Ý Lan) khẳng định, cả 2 live show này chắc chắn sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Sau một thời gian dài ẩn cư ở hải ngoại, ca sĩ Thu Phương cũng đang chuẩn bị cho live show của mình diễn ra vào giữa tháng 6 này. Đi theo những chuyến trở về của các ca sĩ hải ngoại là các chương trình băng đĩa. Thị trường băng đĩa nhạc Việt cũng sôi nổi hơn khi bên cạnh những album ca sĩ trong nước còn có album của các ca sĩ hải ngoại như Lệ Thu, Khánh Hà, Vũ Hà, Phi Nhung, Gia Huy, Duy Quang, Elvis Phương, Quang Toàn,... và sắp tới là Tuấn Ngọc (đĩa do chính ca sĩ Tuấn Ngọc thực hiện).

Những chuyến trở về thường xuyên hơn của họ đã góp phần không nhỏ làm cho thị trường âm nhạc trong nước thêm phong phú, nhiều sắc màu.

Điều đáng nói là các giọng ca sinh sống lâu năm tại các nước hay theo gia đình đi định cư nước ngoài trong những năm gần đây... khi trở về hát ở quê nhà đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Đây chính là chất men để các ca sĩ hải ngoại theo nhau tìm về.

Chạy đua tìm ca sĩ

Theo nhận định của các biên tập viên, chủ phòng trà ở TPHCM, hầu hết các đêm nhạc có các giọng ca hải ngoại đều đông khách. Đó chính là lý do các phòng trà luôn phải chạy đua trong việc tìm và mời những giọng ca hải ngoại về phòng trà của mình biểu diễn, thậm chí là độc quyền.

Trong tháng 5 tới, nếu phòng trà Văn Nghệ có những đêm nhạc Từ Công Phụng thì phòng trà Tình Ca có đêm nhạc của Thu Hà, Johny Dũng, Thái Hiền... Dù không có lợi thế (có mối quan hệ sẵn với các giọng ca hải ngoại) như Tình Ca, Văn Nghệ nhưng các phòng trà khác như Không Tên, M&Tôi,.. cũng tỏ ra nhanh nhạy với những đêm nhạc riêng ngay khi một ca sĩ hải ngoại nào đó về nước.

Hầu hết các phòng trà đều thừa nhận, với những giọng ca xưa, phong độ của họ không còn như trước và những giọng ca trẻ hơn, sức hút của họ cũng không mãnh liệt như những gì mà khán giả được nghe, thấy qua băng đĩa. Nhưng sự xuất hiện của những giọng ca hải ngoại không dày đặc đến bội thực như ca sĩ trong nước. Hơn nữa, những giọng ca hải ngoại thường chọn thể hiện những ca khúc đã có sức hút riêng của nó. Chính vì vậy, những đêm nhạc của các ca sĩ hải ngoại ở các phòng trà hầu hết đều thành công.