Tiết lộ về 'sự cố' MC đọc nhầm tên Hoa hậu Hoàn vũ

Ngay sau chương trình kết thúc, Steve Harvey chia sẻ trên Twitter: "Tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời xin lỗi hoa hậu Colombia và Philippines. Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi cũng muốn xin lỗi khán giả vì đã khiến các bạn thất vọng. Thực sự tôi rất tiếc. Tôi không muốn cướp mất buổi tối tuyệt vời của những cô gái xinh đẹp".

Trên Ngôi sao tiết lộ lý do MC đọc nhầm: "Một MC kỳ cựu như Steve Harvey rất khó mắc lỗi sai ngớ ngẩn như vậy, tuy nhiên mới đây tờ TMZ hé lộ phần nào nguyên nhân khiến Steve mất tập trung trong phần cuối của đêm chung kết kéo dài 3 tiếng.

Trang tin này đăng loạt ảnh Steve Harvey đánh bạc say sưa trong casino Caesars tại Las Vegas vào tối thứ Sáu, 18-12. Nguồn tin cũng tiết lộ với TMZ, trước đêm chung kết tối 20-12, Steve cũng ngồi chơi bài hàng giờ và bị thua to. Thậm chí anh còn uống vài cốc rượu tại sòng bạc. Thông tin này chưa được khẳng định và Steve cũng chưa lên tiếng phản hồi.









MC đã xin lỗi Hoa hậu Philippines trong hậu trường.

Trong khi đó, một video do khán giả quay cho thấy ở góc sân khấu Steve đã rất tức giận khi nói chuyện với một thành viên ban tổ chức về việc nhầm lẫn này. Anh nói rất gay gắt: "Màn hình nhắc đã ghi Colombia là Hoa hậu Hoàn vũ". Và đây có vẻ được xem là lý do thuyết phục nhất cho "sự cố thế kỷ" này. Việc các MC dùng màn hình nhắc là chuyện rất phổ biến, để hỗ trợ họ trong việc ghi nhớ các con số hoặc công bố kết quả trực tiếp. Rất có thể lúc đó màn hình đã hiển thị sai và MC đã không xem lại bảng kết quả trên tay nên cứ thế công bố Hoa hậu. Tuy nhiên, khi xem truyền hình, khán giả không thấy được chi tiết này nên tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu MC. Anh cũng đã phải xin lỗi rất nhiều lần về sự nhầm lẫn kinh khủng này".

Kết quả của ban giám khảo nhưng MC lại đọc nhầm

Nói về sự cố đáng tiếc này, trên trang Zing, MC Nguyên Khang - người từng làm MC cho các cuộc thi hoa hậu, cho rằng: "Khi đã bước ra sân khấu, MC sẽ đọc qua một lần nữa trước khi công bố chính thức. Và họ cũng có rất nhiều thời gian làm cho mọi người hồi hộp. Ví dụ như "Và sau đây, á hậu 2 chính là… hoa hậu chính là… Khoảng thời gian đó đủ để họ liếc nhìn xuống tờ giấy một lần nữa. Chưa kể cột á hậu và hoa hậu khác nhau. Cái tên hoa hậu được in chữ to hơn nhiều so với tên á hậu. Cận cảnh màn hình lúc MC đưa tờ giấy cho khán giả xem cũng thấy cột hoa hậu nằm riêng so với hai á hậu. Nên chẳng thể nào MC lại nhầm lẫn đọc lộn sang cột khác.

Ngoài ra, khi đã xướng xong tên hoa hậu và á hậu, theo thói quen của người dẫn chương trình, chúng tôi thường ngó xuống kết quả một lần nữa trước khi bước vào. Nên nếu sai sót là chỉnh ngay lập tức và xin lỗi ngay trên sân khấu, chứ không thể đi thẳng vào trong mà chẳng xem lại giấy".

Tân hoa hậu Philippines đăng quang không thuyết phục khán thính giả thế giới

Cũng trên Ngôi sao cho biết thêm: "Trả lời báo chí về lý do đọc nhầm, Steve Harvey cho biết anh đã nhầm lẫn thông báo Miss Universe - Colombia thay vì Á hậu 1 - Colombia. Sau khi lui vào cánh gà, anh nhìn lại tờ giấy ghi kết quả mới nhận ra lỗi của mình: "Tôi vẫn giữ tờ giấy trên tay và nó ghi rõ: Á hậu 1. Tôi thốt lên: Ôi, Lạy Chúa", Steve kể.

Steve cũng giải thích thêm, anh đã không tập rượt màn thông báo kết quả trong buổi tổng duyệt hôm trước. Một nguồn tin cũng tiết lộ trên tờ ET, MC 58 tuổi có tham gia tổng duyệt nhưng sau đó anh đã về sớm, bỏ qua phần công bố kết quả".