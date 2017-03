Đánh chết cũng không chịu ly hôn

Quỳ xuống năn nỉ chồng quay về Thẩm phán X. của TAND quận Bình Tân nhớ lại vụ án ly hôn mà trước đây chị làm thư ký, cho đến nay đã gần 10 năm người chồng vẫn chưa thể ly hôn được. Tính đến nay đã năm lần tòa thụ lý vụ án, mỗi lần là một thẩm phán đều do anh là người đứng đơn. Thẩm phán nào thụ lý vụ án cũng phải đau đầu khi đưa ra quyết định. Anh chồng là người thành đạt, đẹp trai, nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự. Chị xinh đẹp, quý phái, có kiến thức sâu rộng cả về xã hội và tâm lý. Hai anh chị có nhiều phòng trọ cho thuê, trong đó có một người phụ nữ đến thuê tầng trệt nhà chị để mở tiệm may. Một lần đang nằm ngủ, quay qua quay lại chẳng thấy chồng đâu, chị đi tìm anh giữa đêm. Xuống tầng trệt chị bàng hoàng thấy anh đang ngủ cùng cô thợ may. Anh đã nhận lỗi sai và bị công an xử lý hành chính vì ngoại tình nhưng vẫn quan hệ bất chính với cô thợ may. Chị dùng cả pháp luật, tâm lý để giữ chồng nhưng cách của chị làm anh thấy ngột ngạt, mất sĩ diện nên làm đơn ly hôn. Thẩm phán X. là người thụ lý vụ án lần thứ năm. Ở tòa chị quỳ xuống xin lỗi, năn nỉ anh quay về. Theo chị Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM, trong trường hợp có bạo lực gia đình, chồng đòi ly hôn thì mối quan hệ vợ chồng đã trầm trọng. Thường đi kèm ngoại tình hoặc sự nhàm chán trong tình cảm vợ chồng đã chạm đến mức không thể chịu đựng được với người đàn ông khiến họ trở thành người cạn tình cạn nghĩa. Phụ nữ cần chấp nhận sự thật này để thuận tình ly hôn. Ly hôn là giải phóng bản thân và con cái khỏi địa ngục bạo lực. Vì bạo lực ngày càng leo thang, níu giữ chỉ làm cho tình trạng mối quan hệ tệ hơn, bạo lực tăng lên và hậu quả là người phụ nữ phải chịu đau đớn, con cái bị ảnh hưởng xấu, tổn thương.