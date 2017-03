Kỹ năng vợ chồng đồng lòng đối phó tình thế xấu

Đặc biệt khi bạn quyết định gắn kết đời mình với một người nào đó, nghĩa là hạnh phúc của bạn sẽ liên quan đến người đó rất nhiều.

Gia đình nào cũng có lúc đối mặt với sóng gió. Vấn đề những cặp đôi phải đối mặt nhìn chung là có nhiều điểm chung. Ví dụ quan hệ nội ngoại, việc làm, tiền bạc, ngoại tình v.v…. Cái khác biệt là kỹ năng đối mặt với các tình huống đó của từng người để cuối cùng, chuyện xấu trở thành chuyện tốt.

Một người mất việc

Đây có thể là kết quả của một chuỗi sai lầm, do đó dễ gây ra sự tức giận cho người còn lại. Nhưng những câu hỏi như "Tại sao anh/em lại có thể để điều này xảy ra?" là vô ích và còn đẩy người kia vào trạng thái tồi tệ hơn.

Những cặp đôi hạnh phúc luôn coi trọng cảm xúc của đối phương, họ thông cảm nhiều hơn là trách cứ. Cả hai người sẽ nghĩ cách để cải thiện tình thế trước mắt thay vì “dìm” nhau thêm.

Bạn đời đang bị tán tỉnh

Cho dù chồng/vợ hoàn toàn vô can trước niềm ái mộ này, tâm lý của người còn lại luôn là trách móc. “Anh/em phải thế nào người ta mới thế” là câu nói người ta cứ nhấn đi nhấn lại.





Sau đó là những nghi ngờ, phỏng đoán, tưởng tượng vô căn cứ kéo tới ồ ạt. Nếu vợ chồng có lòng tin, cả hai sẽ nhìn kẻ đang cố gắng xen vào kia như một cảnh tỉnh cho bản thân mà càng thắt chặt mối quan hệ hơn. Thay vì bỏ công sức ghen tuông thì dùng năng lượng đó để nâng cao chất lượng cuộc sống chung sẽ hữu ích hơn.

Bạn đời và phụ huynh xung đột

Gia đình hai bên là yếu tố không nhỏ góp phần chia rẽ hoặc gắn kết vợ chồng. Điều xấu nhất là một hoặc cả hai không đứng về phía nhau mà lại chăm chăm bảo vệ người nhà mình.

Các đôi vợ chồng bền vững sẽ đứng cạnh nhau để giải quyết vấn đề. Nếu gia đình một bên sai, người ấy sẽ thay mặt xin lỗi và tạo cơ hội để hai bên gần gũi nhau hơn. Thường xuyên nói tốt và tạo cảm tình về bên này với bên kia không ngừng.





Gây chiến với bạn bè của nhau

Những cặp đôi để bạn bè của người kia ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống chung sẽ khó mà yên ổn.

Những cặp đôi hạnh phúc cũng thẳng thắn nói rõ cảm xúc yêu ghét của mình với bạn của vợ/chồng nhưng chỉ để biết. Họ biết tôn trọng trong chừng mực các mối quan hệ bạn bè của nhau và chính điều đó sẽ giữ bạn bè ở khoảng cách an toàn.

Quá bận rộn

Không có thời gian dành cho nhau. Những cặp đôi không hạnh phúc đổ lỗi cho nhau còn các cặp hạnh phúc biểu lộ sự thất vọng nhưng không đòi hỏi, gây áp lực mà để cho người kia có thời gian sắp xếp lại lịch làm việc cho phù hợp.

Bạn đời nghiện công việc



Hầu hết các quý cô đều thích có chồng giàu có nhưng khi quý ông đại gia của họ vùi đầu vào công việc (để kiếm nhiều tiền) thì họ lại giận hờn. Hầu hết các quý cô đều thích có chồng giàu có nhưng khi quý ông đại gia của họ vùi đầu vào công việc (để kiếm nhiều tiền) thì họ lại giận hờn.

Căng thẳng trong công việc cộng thêm thái độ này của vợ/chồng càng khiến sự mệt mỏi, chán nản lên tới cực độ. Sử dụng biện pháp mềm dẻo và trên hết là sự thông cảm dành cho bạn đời là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Bệnh tật

Bệnh do nghiện thuốc lá, do bất cẩn khi đi mưa, do ăn uống không điều độ v.v… khiến người kia bất mãn, trách móc “đã nhắc bao nhiêu lần”, “tại anh không nghe em” ..v..v.. Cuối cùng một người nổi nóng còn người bệnh cảm thấy bị bỏ rơi. Những cặp đôi hạnh phúc đặt sự an toàn, khỏe mạnh của bạn đời lên trên. Đây không phải là lúc để “hành” nhau. Chỉ cần có một ai đó có thái độ mềm mỏng hơn sẽ khiến anh/cô ấy dễ dàng ngã theo. Người thiệt thòi sẽ là người gây chiến.

Nếu không may gặp trường hợp bệnh nặng hay tai nạn, thái độ của người còn lại sẽ quyết định tương lai của cả hai.

Bệnh tật là một khoảng thời gian khó khăn cho cả đôi bên nhưng cũng là tình huống để tình cảm vợ chồng càng sâu đậm.