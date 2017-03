TP.HCM chi 55 tỷ đồng xây đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

Với diện tích hơn 6.000 m2, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 55 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố.

Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở Cù Lao Phố (Đồng Nai)được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ XVIII. Ảnh:Báo Đồng Nai.

Nguyễn Hữu Cảnh (1650 - 1700) là một vị tướng tài, được chúa Nguyễn Phúc Chu sai làm Thống suất kinh lược xứ Nam bộ năm 1698 (đây cũng là năm được lấy làm khai sinh vùng đất Sài Gòn xưa, tức TP HCM ngày nay). Ông đặt doanh trại tại Cù lao Phố (Đồng Nai) cùng quan chức dưới quyền thiết lập bộ máy hành chánh nơi vùng đất mới; đặt xứ Nông Nại làm phủ Gia Định, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, đặt dinh Trấn Biên; lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên Trấn.

Dù thời gian chuyến kinh lược ngắn ngủi nhưng ông Nguyễn Hữu Cảnh đã thực hiện một số công việc quan trọng và có ý nghĩa lớn, đặt nền tảng cho công cuộc khai khẩn mạnh mẽ vùng Nam Bộ thời bấy giờ. Từ một vùng lưu dân tự phát, ông đã định hướng phát triển, thu nạp, chiêu mộ thêm dân, khai khẩn ruộng đất, đặt đơn vị hành chánh, chuẩn định thuế, lập bộ tịch đinh điền… tạo cơ sở cho việc phát triển chính thức hoá vùng đất mới này vào lãnh thổ nước nhà.

Với những công lao to lớn trong việc mở mang bờ cõi đất nước, Chúa Nguyễn đã truy tặng Nguyễn Hữu Cảnh nhiều chức vị. Thời các vua Nguyễn, ông được truy phong Thượng đẳng công thần đặc Trấn phủ quốc Chưởng cơ với tước Lễ Thành hầu. Hiện nay, ngoài lăng mộ của ông ở quê hương Quảng Bình, những nơi ông đến an dân, nhân dân đều lập đền thờ hoặc lập bài vị ông như Cù Lao Phố (Biên Hòa), Đình Minh Hương Gia Thạnh, Ô Môn (Cần Thơ), nhiều nơi trong tỉnh An Giang...

Theo Trung Sơn (VNE)