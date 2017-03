Trải nghiệm băng giá, tuyết rơi giữa Sài Gòn

Từ ngày 14-4, một khu “Triển lãm và vui chơi giải trí băng tuyết vùng cực địa” - Sài Gòn Polar Expo 2016 sẽ được khai trương ở số 02-04, đường số 9, Khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Tại đây, du khách sẽ trải nghiệm thời tiết băng giá âm 15 độ như ở những vùng Bắc cực, Nam cực của Trái đất, đồng thời được xem nhiều hình ảnh về thiên nhiên vùng cực địa.





Sài Gòn Polar Expo 2016 được thiết kế hoàn toàn bằng những khối nước đá đóng băng, có máy tạo tuyết rơi như thật. Có những hình ảnh chim thú vùng cực địa bằng băng như gấu trắng, chim cánh cụt, tuần lộc…

Nhiều trò chơi vùng băng tuyết như cầu trượt băng, xe tuần lộc, bóng ném… cùng giếng cầu nguyện, quầy bar băng đăng cũng được thiết kế với âm thanh, ánh sáng độc đáo để phục vụ thiếu nhi và giới trẻ.





Máy làm tuyết tạo cảnh tuyết rơi thật

Nhà tổ chức Sài Gòn Polar Expo 2016 có trang bị áo phao chống lạnh, găng tay giữ ấm cho người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế khi cho trẻ vào đây vui chơi và cả người lớn là nên mặc quần giữ ấm thật dày và mang giày vớ chống lạnh, chống ẩm tốt bởi khách chỉ được cung cấp áo ấm và găng tay.



Du khách không nên cởi găng tay chạm vào băng, tuyết và nhớ mặc quần, mang giày giữ ấm, chống ẩm tốt.



Được biết, Sài Gòn Polar Expo 2016 do Công ty Cổ phần Him Lam phát triển trí tuệ trẻ em Việt (Him Lam Vikid) và Công ty Đầu tư Tài chính TP.HCM (HFIC) thực hiện theo mô hình ở Đài Bắc - Trung Hoa.

Nhà tổ chức Sài Gòn Polar Expo 2016 chia sẻ: “Qua việc tham quan xem triển lãm và tham gia các trò chơi tại Sài Gòn Polar Expo 2016, mọi người, đặc biệt các bạn trẻ sẽ ý thức hơn về sự ấm lên của Trái đất, qua đó họ sẽ quan tâm hơn đến việc bảo vệ môi trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chịu thiệt hại nặng nề do các thiên tai gây ra”.

Theo nhà tổ chức Sài Gòn Polar Expo 2016 vì đây là hoạt động có nhiều ý nghĩa xã hội, giáo dục nên sẽ dành nhiều vé miễn phí cho các nhà mở, mái ấm, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật khi Sài Gòn Polar Expo 2016 đi vào hoạt động.