Tràn ngập hoạt động chào năm mới 2013

Lịch nghỉ tết Dương lịch trùng vào cuối tuần, kéo dài đến bốn ngày nên các chương trình giải trí tại TP.HCM cũng bắt đầu từ tối nay (28-12) đến hết ngày 1-1-2013. Điểm nổi bật chính là sự có mặt của các nghệ sĩ nước ngoài cùng những nghệ sĩ Việt từ hải ngoại đến TP.HCM biểu diễn cùng với các hoạt động cộng đồng chào đón năm mới.

Đua thuyền trên kênh

Hoạt động được chờ đợi nhất, thú vị nhất có lẽ là giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng lần đầu tiên được tổ chức trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé vào sáng 30-12. Đoạn kênh diễn ra cuộc thi từ cầu ông Dừa cho đến cầu Nguyễn Văn Cừ. Đợt này cũng là dịp TP.HCM tổ chức thí điểm tuyến du lịch đường sông khởi hành từ Bến Bạch Đằng (quận 1) đến chùa Long Hoa (quận 8).

Năm nay, ngoài các tuyến đường Lê Lợi, Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ được trang trí đèn hoa như mọi năm, lần đầu tiên, tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, tuyến cửa ngõ sân bay Trường Sơn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng được trang trí đèn hoa.

Tại Công viên 23-9 sẽ tổ chức triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của TP năm 2012 với chủ đề “Xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Triển lãm giới thiệu các công trình trọng điểm, các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP.HCM theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX. Tại đây cũng có những khu vui chơi cho thanh thiếu niên với các trò chơi khéo tay, trò chơi dân gian, trò chơi truyền hình…; các gian hàng ẩm thực đặc trưng của cả ba miền, các hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, chèo, hò Huế…

Một góc gian hàng vẽ chân dung trên áo tại Công viên 23-9. (Ảnh chụp ngày 27-12) Ảnh: HTD

Sao ngoại đổ bộ

Trưa nay (28-12), ca sĩ Dia Frampton, á quân của chương trình The Voice Mỹ, sẽ đến Việt Nam để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối 30-12 trong chương trình The Voice - Giọng hát Việt. Chuyến đến TP.HCM vào những ngày cuối năm là điều đặc biệt với nữ ca sĩ này bởi ngay sau khi xuống sân bay, cô sẽ đến Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật và trẻ mồ côi thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi TP.HCM tại Hóc Môn để cùng các thí sinh chương trình The Voice - Giọng hát Việt biểu diễn từ thiện ở đây.

Dia Frampton vốn là thành viên của ban nhạc rock Mỹ Meg & Dia. Sau khi tham gia The Voice 2011 và về nhì thì Dia Frampton bắt đầu sự nghiệp solo. Cô đã lên bục á quân The Voice với ca khúc Inventing Shadows. Trong đêm bán kết The Voice - Giọng hát Việt, Dia Frampton sẽ trình bày ca khúc Inventing Shadows cùng phần biểu diễn chung với tốp tám thí sinh của cuộc thi.

Ngay sau khi Dia Frampton về nước, khán giả TP.HCM sẽ tiếp tục đón ba nghệ sĩ từ Mỹ, Hàn Quốc và Bồ Đào Nha đến chuẩn bị cho đêm diễn của họ trong chương trình nghệ thuật vào tối 4-1-2013 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Rất nhiều khán giả trẻ chờ mong chương trình này để họ có cơ hội lần đầu tiên được thưởng thức trực tiếp trên sân khấu giọng hát truyền cảm, mượt mà của ngôi sao nhạc pop rock Mỹ Adam Lambert (á quân chương trình American Idol mùa giải thứ 8). Bên cạnh Adam Lambert là nữ nghệ sĩ dòng dance & rock điện tử gốc Hàn - NS Yoong-G và danh ca dòng nhạc soul Reage Aurea đến từ Bồ Đào Nha.

Ca sĩ Việt ở hải ngoại về biểu diễn

Sau lần về nước diễn trong liveshow của anh trai - ca sĩ Elvis Phương vào Giáng sinh năm ngoái, ca sĩ Kiều Nga tiếp tục trở về đón năm mới và biểu diễn những tình khúc nhạc Pháp với khán giả trong nước tại phòng trà Da Vàng (28-12). Ca sĩ Thái Châu sau nhiều lần về nước diễn thì đây là năm đầu tiên anh diễn mừng năm mới tại quê nhà. Ngoài đêm nhạc tối qua (27-12) với khán giả tại Cà phê sách Phương Nam ở đường Nguyễn Oanh, anh sẽ tiếp tục gặp khán giả tại phòng trà Đồng Dao vào tối 28-12, phòng trà Da Vàng vào tối 29-12 và tại phòng trà Tiếng Xưa (30-12) với những khúc tình ca tiền chiến.

Ca sĩ Quang Lê, Mai Quốc Huy đều có những buổi diễn đặc biệt tại phòng trà Không Tên trong mùa này. Riêng ca sĩ Quang Lê sẽ cùng giọng ca Lệ Quyên kết hợp trong đêm nhạc vào tối 30-12 tại Không Tên. Cũng tại phòng trà này, ca sĩ Lệ Quyên sẽ có đêm nhạc mừng năm mới ngay đêm giao thừa 31-12.

Rộn ràng hoạt động cộng đồng Công viên Văn hóa Ðầm Sen cùng với đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) sẽ là hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp đón chào năm mới trong vòng 15 phút (bắt đầu từ 00 giờ ngày 1-1-2013). Trục đường Nguyễn Huệ liên tục từ tối 28 đến 31-12 tại khu vực vòng xoay trước tòa nhà Sun Wah Tower sẽ diễn ra chương trình lễ hội trình diễn nhạc nước, nghệ thuật ánh sáng, màn biểu diễn của các DJ và nghệ sĩ nhào lộn của thế giới. Ðặc biệt, đêm 31-12, người dân sẽ cùng hòa mình vào các điệu nhảy và đếm ngược thời khắc để chào đón năm mới. Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức Lễ hội Chào năm mới 2013 vào tối 31-12 với phần biểu diễn, giao lưu với các nghệ sĩ và cùng đếm ngược khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhà văn hóa Sinh viên trong đêm 31-12 tổ chức chuỗi chương trình văn nghệ Chào năm mới 2013 ở năm ký túc xá sinh viên của các trường: ÐH Nông Lâm, ÐH Ngân hàng, ÐH Quốc gia TP.HCM, ÐH Giao thông Vận tải TP.HCM và ÐH Sư phạm TP.HCM. Vũ điệu Chào năm mới 2013 tối 31-12 tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM dành cho các vũ sư và những người yêu thích khiêu vũ, dự kiến lên đến 1.000 người. Tại vũ hội, những người nhảy đẹp nhất chuyên và không chuyên sẽ được trao giải: bước nhảy đẹp, trang phục đẹp, các tiết mục ấn tượng… Q.TRANG - H.BÌNH VTV - Chào năm mới 2013 Đón mừng năm mới, Đài Truyền hình Việt Nam - VTV đã tổ chức ghi hình chương trình Chào năm mới 2013 tại TP.HCM để phát sóng vào 20 giờ ngày 1-1-2013 trên kênh VTV1. Các nghệ sĩ Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Bùi Công Duy, Thanh Lam, Năm Dòng Kẻ, Đức Tuấn, Văn Mai Hương, Mỹ Linh, Thanh Bùi, Lan Anh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Quang Dũng, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, MTV... góp mặt trong chương trình với vai trò nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, giao lưu với khán giả hoặc là khán giả khách mời của đêm nhạc hội. Đặc biệt, bốn vị khách mời gồm: diễn viên múa Linh Nga, Hoa hậu Ngô Phương Lan, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy và nhà văn Chu Lai là đại diện của bốn mùa trong năm. Họ sẽ kể những câu chuyện của họ với ký ức gắn trong mùa đó. Như nhà văn Chu Lai kể câu chuyện mùa hè với những năm tháng tuổi trẻ trong vai trò người lính; diễn viên múa Linh Nga kể về mùa thu nghệ thuật với những ước muốn gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc…

QUỲNH TRANG