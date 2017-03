‘Trùm xã hội đen’ Johnny Depp đỏ vận

Trong khi người hâm mộ đang mong chờ siêu phẩm Black Mass sẽ là cơ hội để Depp đánh bóng lại tên tuổi thì chính anh lại tỏ ra thờ ơ đúng cái chất “tưng tửng” mọi khi.

Johnny Depp từng xây dựng được một sự nghiệp khá đồ sộ trước khi thành sao với vai diễn kinh điển thuyền trưởng Jack Sparrow trong loạt phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe). Anh từng được đề cử Oscar đến ba lần nhưng may mắn chưa từng mỉm cười với anh.

Vấn nạn ngôi sao này vấp phải cũng thuộc dạng “kinh điển” trong làng điện ảnh, đó là không thể vượt qua được cái bóng của chính mình.

Phát ngán với những cướp biển “cải biên”

Suốt 12 năm qua, dù tham gia trên 10 bộ phim nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ đến Depp là Jack Sparrow. Một diễn viên nếu bị đóng khuôn quá lâu trong một hình mẫu đồng nghĩa tên tuổi của anh ta sẽ đóng băng theo.

Vai diễn thuyền trưởng Jack có nhiều yếu tố giúp tên tuổi của Depp bừng sáng. Ở thời điểm xuất hiện, hình tượng cổ quái của Jack cùng tính cách ngông cuồng, nửa điên loạn nửa anh hùng của nhân vật này là món mới trên bàn tiệc Hollywood. Tính cách nhân vật dường như hòa hợp hoàn toàn với vẻ ngông nghênh pha chút tự đắc của Johnny Depp. Chính từ đó đã đưa anh đến một loạt cơ hội vàng khác. Depp liên tục có mặt trong bốn phần tiếp theo của sêri ăn khách này (phần 5 sẽ ra rạp vào cuối năm 2015), nhận vai chính trong các phim câu khách như Sweeney Todd, Alice in Wonderland, The Lone Ranger…





Giới điện ảnh tin chắc với vai diễn của Depp trong phim Black Mass, anh sẽ được xướng tên lần thứ tư trong danh sách đề cử tượng vàng Oscar năm nay.

Tuy vậy, sự xuất hiện dày đặc sau này của Depp không đồng nghĩa với việc phim của anh được chào đón. Khán giả cứ chờ đợi và thất vọng liên tục khi thấy cứ hễ Depp xuất hiện thì y như rằng đó là một Jack Sparrow “cải biên” đôi chút.

Depp loay hoay với lối diễn một chiều của mình, không tìm được lối ra dẫu nhà sản xuất tạo rất nhiều cơ hội. Đáng kể nhất có thể nói đến vai đo ni đóng giày chàng thổ dân Tonto trong The Lone Ranger (2013). Depp đã thể hiện được sở trường diễn hài nhưng tỉnh táo, tự nhiên của mình. Tính cách Tonto cũng hào hiệp một cách ngây thơ, bản năng như một phần của Jack Sparrow. Anh diễn rất tốt các đoạn thoại hài hước, biểu cảm sinh động trên gương mặt dưới lớp hóa trang dày, cơ thể linh hoạt đặc biệt là ánh mắt biết nói. Diễn xuất của Depp dù không thể chê được nhưng vấn đề là với khán giả, một Jack Sparrow là quá đủ. Doanh thu của phim thấp thê thảm cộng với giải Mâm xôi vàng đầu tiên trong đời của Depp chứng tỏ khán giả đòi hỏi anh thay đổi.

Cơ hội thứ hai đến với Depp là kịch bản Mortdecai (2015) với vai gã buôn tác phẩm nghệ thuật khét tiếng Charlie Mortdecai. Anh diễn nhẹ nhàng, dí dỏm bên cạnh người đẹp Gwyneth Paltrow. Vai này Depp khiến người ta nhớ đến nhờ một bộ ria mép độc đáo, ngoài ra…. không có gì. Dù bạn diễn Paltrow dành nhiều lời động viên cho anh nhưng giới chuyên môn nhận thấy Depp vẫn chỉ có những màn chọc cười khán giả quen thuộc theo phong cách “tưng tửng”. Bộ phim chỉ đoạt doanh thu bằng phân nửa so với kỳ vọng và bản thân Depp phải chấp nhận giảm thù lao từ 20 triệu USD xuống còn 8 triệu USD.

Những bộ phim Depp góp mặt trong thời gian gần đây như Transcendence, Alice in Wonderland, Dark Shadows cũng có kết quả tương tự. Công bằng cũng phải thừa nhận rằng sự một màu của Johnny Depp có sự góp tay không nhỏ của các biên kịch, đạo diễn. Họ đã khai thác quá đà phong cách này của anh.

Thay đổi cuộc đời nhờ trùm xã hội đen Bulger

Trong năm 2015, hai bộ phim của Depp khiến khán giả mong đợi. Một là phần 5 sêri Pirates of the Caribbean có tựa riêng là Dead Men Tell No Tales. Ở phần này, cặp đôi đạo diễn Espen Sandberg và Joachim Ronning đã phải đổi mới hết cỡ bằng cách thẳng tay… tuyên án tử cho thuyền trưởng Jack Sparrow.

Bộ phim thứ hai Johnny Depp góp mặt là Black Mass được chỉ đạo bởi đạo diễn tài danh Scott Cooper. Dựa trên câu chuyện có thật kể về một trùm xã hội đen khét tiếng vùng Boston có tên James “Whitey” Bulger. Kẻ này vừa là ông trùm vừa là nguồn cung cấp thông tin cho FBI để triệt hạ các băng nhóm khác. Đến phút cuối, Bulger cũng không được FBI buông tha. Hắn bỏ trốn và 16 năm sau mới sa lưới. Bulger bị kết án tử hình.

Bulger là hình mẫu nhân vật mới nhất từ trước đến nay mà nam tài tử này thử sức. Với tạo hình lạ mắt, không hầm hố, quái dị hay khôi hài như trước mà “sáng bóng” trong vai một quý ông, với đôi mắt sắc, gương mặt để mộc lạnh lùng và mái tóc vàng luôn được chải mượt. Con người của Bulger là tổng hòa của các mối xung đột, đa diện và sâu sắc khó lường. Diễn xuất của Depp được giới phê bình phim đánh giá là “nhập tâm và đáng sợ nhất” trong những năm trở lại đây. Bản thân đạo diễn Scott Cooper nhận xét đây sẽ là vai diễn lưu dấu nhiều năm sau nữa của tài tử 51 tuổi. Bộ phim được xem là đã đưa tên tuổi của Johnny Depp trở lại với đỉnh cao.

Depp đã bỏ nhiều tâm sức để nhập vai thành công một kẻ luôn phải đặt mình trong thế vừa đối chọi sinh tử vừa hợp tác sống còn với cả hai thế giới đối nghịch nhau. Đây là cơ hội hiếm hoi để Depp diễn tả nội tâm ẩn sâu bên trong nhân vật và thể hiện ra bên ngoài bằng các cử chỉ, hành động rất tiết chế. Anh không còn đất để khua tay múa chân, giễu cợt hay chọc phá người khác nữa. Bản thân Bulger là một khối đen bí ẩn, kín đáo và luôn biến hóa, điều này trái ngược hoàn toàn với các nhân vật trước đó của Depp.

Black Mass từ khi được tung ra rạp hồi cuối tháng 9 đã liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.