Trương Thị May bỏ thi Hoa hậu Trái Đất

Hiện giờ, chân của May vẫn đang được bó thuốc và bác sĩ cho biết, cô phải nghỉ ngơi để điều trị ít nhất khoảng 10 ngày mới có thể đi lại và hoạt động được. "Chúng tôi rất tiếc. May nó buồn nhiều lắm vì mọi thứ đã chuẩn bị hết. Hôm bị nạn là lúc tôi đưa May về quê ở An Giang lấy thêm đạo cụ cho phần thi tài năng. May bị choáng nên té cầu thang và bong gân", mẹ của Trương Thị May chia sẻ.

Sau khi có sự cố xảy ra, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 đã tính đến phương án xin phép được gia nhập đội thí sinh dự thi Hoa hậu Trái Đất trễ hơn một chút để hoàn thành nốt tâm nguyện, đi đến cùng với cuộc thi như đã hứa với trọng trách nhưng không thể. "Bác sĩ nói May cần phải nghỉ ngơi, bó thuốc để chân mau lành".

Người mẫu Thúy Hạnh - giám đốc chuyên môn, đại diện cho Công ty Elite Việt Nam (đơn vị đưa thí sinh dự thi) cho biết trước tình hình bất khả kháng của May thì Elite Việt Nam đành phải chọn thay thế bằng ứng cử viên khác và hiện đang chờ quyết định từ Cục Nghệ thuật biểu diễn.