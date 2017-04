Xin đừng mãi dựa hơi người nổi tiếng

Trong thời gian qua, cùng với hài, các cuộc thi ca nhạc trên truyền hình đang nở rộ rất nhiều. Liên tục từ đầu đến cuối tuần, tất cả các kênh đều có thi ca hát chứ không riêng gì khung giờ cuối tuần như trước.

Giám khảo thiếu hụt

Hàng loạt chương trình dưới dạng game show ca nhạc: Dạ khúc tình yêu, Ca sĩ bí ẩn, Hát cùng mẹ yêu, Mặt nạ ngôi sao, Nhạc hội song ca, Phiên bản hoàn hảo, Tình Bolero Hoan ca, Tình Bolero, Hãy nghe tôi hát, Hoán chuyển bất ngờ… Song song đó cũng là hàng loạt sân chơi tìm kiếm tài năng ca hát: Giọng hát Việt (The Voice), Solo cùng Bolero, Thần tượng tương lai, Nhân tố bí ẩn (The X-Factor), Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol), Thần tượng âm nhạc Việt Nam nhí (Vietnam Idol Kids)… Và sắp tới, trong tháng 4 này ít nhất hai chương trình ca hát tiếp tục phát sóng trên HTV: Bạn là ngôi sao (Be a Star) và Hát mãi ước mơ.

Thực tế khán giả đã bội thực với ca nhạc trên truyền hình lâu nay. Có thể thấy trong hàng chục chương trình nêu trên, khi thì chương trình nghệ sĩ hát với nhau, khi thì ca sĩ vừa ra nghề hát với nhau… Ngoài chương trình bolero quá đặc trưng, chương trình tìm kiếm tài năng hát ở lĩnh vực dân ca-vọng cổ như Thần tượng tương lai và một số game show ca nhạc với người nổi tiếng tham gia; rất hiếm chương trình lọt sổ rating khủng của các đài. Và trong đó, các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát, lượng người xem càng ít. Lý do không phải bởi các chương trình làm dở mà nguồn thí sinh thiếu hụt, nguồn giám khảo chuyên môn thiếu hụt.

Rất nhiều chương trình thi hát chọn các nghệ sĩ hài lên ngồi ghế giám khảo hòng câu khán giả xem chương trình. Hay với chương trình Bạn là ngôi sao sắp lên sóng số đầu tiên vào tối 23-4 tới trên kênh HTV7, đây là chương trình bê nguyên xi dàn giám khảo từng ngồi ghế nóng của chương trình tìm kiếm tài năng The X-Factor gồm: ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà và nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Những phát ngôn của Hồ Ngọc Hà hay Hồ Quỳnh Hương sẽ xuất hiện trên mặt truyền thông nhiều hơn nội dung chương trình hay thí sinh. Bởi đơn giản dàn thí sinh của chương trình thiếu sức hút.

10 thí sinh bước vào vòng liveshow chương trình Bạn là ngôi sao vốn có rất nhiều gương mặt từng thi nát các cuộc thi khác hoặc quẩn quanh mãi vẫn chưa thể có một bước đi rõ ràng trong con đường ca hát. Cụ thể, Hồng Vịnh từng thi The X-Factor trong vai trò thành viên nhóm nhạc nữ S Girls và thành công qua mạng với các ca khúc cover dưới tên Shin; Kim Cương là trưởng nhóm nhạc nữ LIME cũng từng tham gia Ngôi sao Việt - VK-POP Super Star; Ngọc Phát từng thi The X-Factor trong vai trò thành viên nhóm nhạc FIRE và anh cũng vừa rời khỏi cuộc thi The Voice 2017 sau vòng Đối đầu…



Dàn giám khảo, giám đốc âm nhạc Bạn là ngôi sao - Be a Star bê nguyên từ The X-Factor sang. Ảnh do BTC cung cấp

Hãy làm ca chơi, đừng làm ca thật

Chương trình Bạn là ngôi sao được nhà sản xuất kỳ vọng “Khác biệt của Be a Star với các cuộc thi âm nhạc khác đó là không chỉ tìm ra ca sĩ mà tìm ra ngôi sao. Ngôi sao phải có nhiều tài năng hơn là một giọng hát, họ phải có vũ đạo, phong cách thời trang...” - bà Lê Hạnh, Giám đốc Công ty TV Hub, đơn vị sản xuất Bạn là ngôi sao, chia sẻ. Thế nhưng thực tế con đường đến ngôi sao là một con đường chông gai, không thể một mai sau nhào nặn từ bàn tay người khác, bạn bỗng trở thành ngôi sao.

Thực tế thí sinh từ các sân chơi tìm kiếm tài năng ca hát không nhiều đến độ đãi hoài ra ngay vàng. Điển hình như nhà sản xuất Cát Tiên Sa, khi hai chương trình The X-Factor và The Voice cùng có “màu” tìm kiếm tài năng ca hát gần giống nhau thì nhà sản xuất này cũng buộc phải dời cuộc thi thành cách năm để tìm kiếm thí sinh. Năm nay đang thực hiện The Voice thì The X-Factor sẽ thực hiện vào năm sau. Bởi theo chia sẻ từ nhà sản xuất này, để có nguồn thí sinh từ cuộc thi cho năm nay thì đã phải tìm kiếm thí sinh cả năm trước đó. Ngay nhà sản xuất BHD với chương trình Vietnam Idol năm nay cũng tạm dừng để tìm kiếm thí sinh cho sân chơi này.

Thế nên không thể một chương trình tìm kiếm tài năng lại sống bằng rating nhờ những người nổi tiếng ngồi vào ban cố vấn, ban giám khảo… Một chương trình thành công không phải bằng số tiền khủng bỏ ra mời nghệ sĩ ngồi ghế giám khảo mà phải từ chất lượng của thí sinh.

Một nhạc sĩ từng tham gia hội đồng cố vấn nhiều chương trình tìm kiếm tài năng cho biết: “Hiện trên truyền hình, nếu không làm được chương trình đầu tư âm nhạc thật sự như Bài hát hay nhất - Sing My Song thì hãy làm các chương trình ca nhạc kiểu game show. Bởi ở đây khán giả lẫn chuyên môn sẽ không khắt khe quá về tài năng thí sinh; người chơi đúng nghĩa chỉ là chơi với ca hát. Còn nếu nhào vào cùng làm tìm kiếm tài năng ca hát thì không thể có nguồn thí sinh nào khác ngoài nguồn… hốt lại từ các cuộc thi trước đó. Có thể thấy thí sinh các chương trình The Voice, Vietnam Idol, The X-Factor… gần đây rất nhạt nhòa ngay trong sân chơi các bạn tham gia”.