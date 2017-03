Đến đường sách hai ngày cuối tuần dịp nghỉ lễ ​

Vào ngày 3-9, nhóm nhạc học sinh Trường Trần Đại Nghĩa - nhóm Classics on the go sẽ biểu diễn nhạc cụ theo phong cách cổ điển tại đường sách. Thông qua dự án Classics on the go, các bạn nhỏ mong muốn mang nhạc cổ điển đến mọi người bằng một hình thức mới lạ, gần gũi, thân thiện với người nghe. Dự án được khởi xướng bởi em Quách Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11 của trường.



Đường sách TP.HCM.

Vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần (bắt đầu từ ngày 3-9), đường sách sẽ có thêm một nhóm họa sĩ vẽ ký họa chân dung. Đây là một nét mới của đường sách TP.HCM, làm phong phú thêm không gian văn hóa, tinh thần này. Các họa sĩ sẽ tác nghiệp ngay tại chỗ những chân dung sống động của khách tham quan bằng chất liệu: chì, màu nước, phấn màu... Du khách có thể sở hữu một bức chân dung của mình một cách nhanh chóng với giá 200.000 đồng. Hoạt động do nhóm họa sĩ: Diệu Bình, Kim Xuân, Triệu Sơn, Hoàng Phong thực hiện.

Save

Save