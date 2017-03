“Nghiên cứu Trần Dần để hiểu thơ hiện đại”

Chuyện về hai câu thơ của Trần Dần Trong cuộc thảo luận Thơ Trần Dần tại trung tâm Văn hoá Pháp L’Espace tối 1.3 vừa qua, một cuộc tranh luận nhỏ đã dấy lên trong khán phòng khá đông người tham dự. Đó là sau khi được nghe nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc hai câu thơ: “Tôi yêu đất mẹ đây có cỏ cây làm chứng/ Tôi yêu chủ nghĩa này cờ đỏ cãi cho tôi” trích trong tập Đi! Đây Việt Bắc!, thạc sĩ Lê Thị Ngọ, người từng có công trình nghiên cứu và tập hợp về các bài báo liên quan tới nhà thơ Trần Dần đã đưa ra một văn bản khác: “Tôi yêu đất mẹ này có cỏ hoa làm chứng/ Tôi yêu đại nghĩa này nhật nguyệt cãi cho tôi”. Hai câu thơ ông Nguyên đọc được lấy từ bản Đi! Đây Việt Bắc! do NXB Hội Nhà Văn và công ty Nhã Nam phối hợp xuất bản tháng 12.2009, được giới thiệu là bản in đầy đủ nhất toàn bộ bản hùng ca này. Còn văn bản của thạc sĩ Ngọ được lấy từ bản in trên báo Văn năm 1957. Thạc sĩ Ngọ cho rằng nếu tôn trọng nhà thơ và tác phẩm thì nên trung thành với văn bản gốc chứ đừng “in lại đầy đủ nhưng lại sửa chữa về nội dung của tác phẩm” như thế. Thậm chí tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó giám đốc thư viện Hán Nôm gay gắt: “Không biết văn bản này có phải thủ bút thực sự của Trần Dần hay không? Và bao nhiêu phần trăm cắt bớt, bao nhiêu phần trăm chỗ khác đưa vào? Nhưng thế nào thì chúng ta cũng có lỗi với nhà thơ quá”. Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, người viết lời bạt cho cuốn sách cho biết đã viết rất kỹ những thông tin cần giải thích cho người đọc liên quan tới văn bản, nhưng khi in ra thì bị nhà xuất bản cắt mất nên người đọc không nắm được rõ. Nhưng thông tin cụ thể là gì thì ông Ân không nói rõ ràng. Chỉ đến khi dịch giả – nhà thơ Dương Tường khẳng định: “Khi hùng ca này được in lần đầu tiên năm 1990, chính anh Trần Dần đã sửa mấy chữ đó” thì nhiều người mới tạm yên tâm. Nhưng ông Dương Tường cũng buông lại: “Đó là những gì còn đọng lại trong trí nhớ của tôi đến bây giờ…” X.Thi