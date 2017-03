Vì sao Xuân Bắc chia tay GS Xoay?

Thay vào đó là nữ diễn viên Thu Huyền - người tự giới thiệu là “trợ lý của TS Trần Xoáy”. Lý do của sự biến mất này là gì?Giữa năm 2010, Thư giãn cuối tuần đã trở lại phát sóng trên kênh VTV3 thay cho Gặp nhau cuối tuần. Với phiên bản mới, Thư giãn cuối tuần ra mắt những cặp hài: Bơm (Công Lý thủ diễn) - Phô (Tự Long), GS Xoay (Đinh Tiến Dũng) - TS Xoáy (Xuân Bắc)...Theo tìm hiểu, lượt xem lại các chuyên mục Hỏi Xoáy - Đáp Xoay trên mạng youtube lên tới hàng triệu. Vì thế, sự “biến mất” của TS Xoáy trong chương trình tối 4/2 vừa qua là một bất ngờ với khán giả.Liên lạc với đạo diễn Đỗ Thanh Hải - GĐ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài THVN (VFC)- thì được anh cho biết, trong thời gian diễn viên Xuân Bắc bận rộn với lịch tập Táo Quân - Gặp nhau cuối năm 2012, những người sản xuất chương trình buộc phải tìm phương án thay thế vai diễn của anh trong mục Hỏi Xoáy, Đáp Xoay. Các tập sẽ phát sóng đến khoảng giữa tháng 3/2012 tới đã được ghi xong mà không có sự tham gia diễn xuất của Xuân Bắc.Trả lời câu hỏi liệu diễn viên này có tiếp tục vào vai TS Xoáy hay không, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: “Trong thời điểm hiện tại, tôi chưa thể trả lời câu hỏi này. Vì sắp tới, chúng tôi đã tính tới việc đổi mới chuyên mục”. Lý do của việc đổi mới được đạo diễn khẳng định là một hoạt động nghiệp vụ hoàn toàn bình thường. Các chương trình do VFC sản xuất vẫn thường phải làm mới sau khoảng 6 tháng hoặc 1 năm phát sóng.Trong khi đó, Xuân Bắc chỉ nói rất ngắn gọn về cuộc chia tay này: “Đây là một vấn đề không có vấn đề gì”. Được biết, hiện tại, “Nam Tào” cũng đang bận rộn với các dự án của năm 2012 này.Nữ trợ lý của TS Trần Xoáy tiếp tục “đối thoại” với GS Xoay trong Thư giãn cuối tuần sẽ do Thu Huyền đảm nhận. Đây là cây hài nữ quen thuộc với khán giả trong các chương trình hài trên truyền hình cũng như các đĩa hài Tết.Hà Chi