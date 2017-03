Việt Nam không tham dự HHHV Thế giới 2010

Bà Lê Diễm Ly (phải) tiễn Võ Hoàng Yến lên đường tham dự HHHV 2009 tại Bahamas (Ảnh: Hoàn Vũ)



Theo như thông tin mới nhất, Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ (MUO) muốn Việt Nam trở thành chủ nhà của cuộc thi lần thứ 60 diễn ra vào năm 2011. Bà có thể cho biết lời ngỏ này bắt đầu từ thời điểm nào và lí do tổ chức HHHV muốn lựa chọn Việt Nam?Lời ngỏ này đã chính thức được đề cập vào cuối năm 2009, và đến tháng 06/2010, tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ và công ty Hoàn Vũ đã chính thức sắp xếp buổi gặp gỡ và trao đổi tại Việt Nam. Có nhiều lý do được họ đưa ra cho việc lựa chọn Việt Nam cho năm 2011, tuy nhiên lý do lớn nhất là Việt Nam có nền văn hóa lâu đời giúp đem lại rất nhiều hoạt động thú vị cho cuộc thi. Bên cạnh đó, niềm hiếu khách và thân thiện của người Việt góp phần tăng thêm nét đẹp rực rỡ cho cuộc thi.Riêng với công ty Hoàn Cầu và Hoàn Vũ là hai đơn vị có đầy đủ điều kiện và đáp ứng tốt nhất những yêu cầu chuyên nghiệp của cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ với kinh nghiệm tổ chức sự kiện chuyên nghiệp