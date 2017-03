Xem trang phục người mẫu bị nước 'rửa sạch' trên sàn diễn

Theo News.com.au, buổi trình diễn diễn ra như mọi buổi trình diễn thời trang khác, ngoại trừ có hai cô người mẫu mặc áo khoác trắng đứng yên giữa sàn diễn “làm nền”. Một lúc sau, bất chợt nước từ trên cao tưới thẳng xuống người hai cô khiến chiếc áo khoác các cô mặc tan ra và hai bộ váy bằng vải, màu trắng đen có đính pha lê Swarovski lấp lánh xuất hiện.

“Tôi cảm thấy nếu bạn sử dụng pha lê như một thành tố căn bản trong thiết kế, không phải để trang trí thì đó là lúc bạn đạt được thành công lớn nhất” - tờ Vogue dẫn lời nhà thiết kế Hussein Chalayan nói.

Nhà thiết kế Hussein Chalayan được trao danh hiệu “British Designer of the Year” (Nhà thiết kế của năm ở Anh) năm 1999 và năm 2000. Ông cũng được trao tước hiệu MBE (Member of the Order of the British Empire) năm 2006.

Nước bắt đầu tưới thẳng xuống hai cô người mẫu. (Ảnh: Reuters)

Và bộ váy bằng vải đính pha lê Swarovski dần xuất hiện. (Ảnh: Reuters)

Gương mặt cô người mẫu đầy nước. (Ảnh: Reuters)

Nhà thiết kế Hussein Chalayan