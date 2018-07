Ca sĩ nhạc phim Khánh Loan bán nhà làm live show

Tối 28-7, tại Nhà hát V Show ở đường CMTT, quận 3, TP.HCM sẽ diễn ra live concert “Đong đầy nỗi nhớ” của ca sĩ Khánh Loan – giọng ca nhạc phim đình đám hiện nay.

Trong live concert của mình, Khánh Loan sẽ hát nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên… Trong đêm diễn, Khánh Loan cũng sẽ hát ca khúc nhạc phim Sám hối – một dự án điện ảnh nhắm đến thị trường phim Bollywood của đạo diễn việt kiều Ấn – Peter Hiền, người từng tham gia nhiều bộ phim lớn của Ấn Độ.

Ca khúc phim Sám hối là bài hát Just let me go do Dương Khắc Linh sáng tác. Just let me go theo phong cách hiện đại, nội dung thất tình nhưng không bi lụy mang đến hình ảnh mới, hiện đại hơn cho Khánh Loan.



Khánh Loan và Ưng Hoàng Phúc - ca sĩ khách mời trong live concert của mình.

Bài hát chủ đề đêm diễn của Khánh Loan “Đong đầy nỗi nhớ” cũng là ca khúc nhạc phim. Đó là ca khúc trong phim truyền hình Lối thoát do chính Khánh Loan sáng tác, có tên Sống trắng, sau này đổi thành Đong đầy nỗi nhớ. Ngoài ra, tham gia live concert “Đong đầy nỗi nhớ” của Khánh Loan có các ca sĩ khách mời: Kyo York, Ưng Hoàng Phúc, Hồng Mơ, Hanty Nguyễn…



Ca sĩ Hanty Nguyễn, nhà sản xuất người Ấn Độ của phim Sám hối , Khánh Loan, ca sĩ Hồng Mơ, Kyo York.

Khánh Loan cho biết, để thực hiện được ước mơ được hát những gì mình thích trong một không gian, không khí âm nhạc như mình mong muốn, cô đã phải bán nhà lấy tiền đầu tư cho live show này. Tất nhiên, cô vẫn còn một căn nhà khác để ở.



Được biết, nhiều năm gần đây Khánh Loan là một giọng hát nhạc phim ăn khách, ấn tượng như bài hát nhạc phim Cô dâu tuổi Dần, Nữ sinh, Hổ ly sơn thất thế, Tiếng cú đêm, Giọt nước mắt hận thù, Hồn Lụa… Khánh Loan còn nổi tiếng qua những tác phẩm song ca với Quang Lê (Đêm vũ trường), Kyo York (Ta đã từng yêu), Uyên Trang (Chuyện tình không dĩ vãng), Ngọc Sơn (Nói với người tình), Nhật Kim Anh (Mưa đã tạnh)… Khánh Loan từng tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình năm 2001.