Phạm Anh Khoa chính thức xin lỗi Phạm Lịch, Nga My và M.P

Clip: Phạm Anh Khoa xin lỗi Phạm Lịch, Nga My, M.P. PHẠM HUY thực hiện.

16 giờ 15 phút ngày 15-5, ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức gặp báo chí để nói lại sự việc gạ tình anh đã bị tố trong thời gian qua từ vũ công, biên đạo múa Phạm Lịch, vũ công Nga My và stylist M.P.

Buổi gặp diễn ra trong vòng 12 phút - Ảnh: Phạm Huy



Buổi gặp gỡ diễn ra trong 12 phút với chia sẻ hoàn toàn từ phía Phạm Anh Khoa. Ca sĩ này cũng không trả lời bất kỳ gì thêm.



Ca sĩ Phạm Anh Khoa cho rằng: “Khoa muốn tập trung giữ im lặng làm nghề. Từ trước đến giờ, sau lời xin lỗi, Khoa thấy mình sai mới chủ động lên tiếng nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Tối qua, sau một vòng đi tìm bình yên, Khoa trở về nhà mới biết mẹ (vợ Phạm Anh Khoa) đã cho con gái đi du lịch xa để tránh việc của Khoa làm ảnh hưởng đến con. Khoa nhớ con và bứt rứt khó chịu nên tìm thói quen đọc sách cho dễ ngủ".

Ca sĩ Phạm Anh Khoa đã cúi đầu xin lỗi đồng nghiệp, khán giả, các đơn vị tổ chức chương trình và gia đình đã vì anh mà ảnh hưởng - Ảnh: Phạm Huy

"Khoa đọc quyển sách mới mua về thằng ăn cướp bị bao vây bởi cảnh sát nhưng vẫn cho không có lỗi… Khoa quá cố chấp để nhìn nhận mọi sự lỗi về mình và có lẽ những người quanh mình bảo vệ mình quá cảm tính.

Khoa gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch, dù cố ý hay không cũng gây ra sự mất niềm tin. Khoa là người khá bản năng không quan tâm đến lăng xê hay gì, bằng lời này mong Lịch sẽ giải toả phần nào bức xúc. Khoa không phủ nhận mình sai trong quá khứ nhưng khẳng định mình không cố ý hãm hại bất kỳ ai, từ đó dẫn đến hiểu lầm trầm trọng tới Nga My và M.P. Khoa xin lỗi Nga My và M.P cùng tất cả những đồng nghiệp nào bị quấy rầy bởi Khoa. Khoa tin mọi người vẫn sống và đặt niềm tin vào những gì tốt đẹp. Mong mọi người vì Khoa dừng những tấn công đến Phạm Lịch, Nga My hay M.P, cho rằng đây là cớ để họ nổi tiếng. Mong khán giả của Khoa dành cho họ sự khoan dung để làm nghề.

Phạm Anh Khoa đã không nghĩ đến việc mình làm ảnh hưởng đến gia đình - Ảnh: Phạm Huy



Về phía các anh chị em báo chí, Khoa xin lỗi chưa có tiếp xúc hay lời nói trực tiếp nào từ Khoa. Ê kíp của Khoa còn trẻ và từ mục đích bảo vệ Khoa trên động cơ duy nhất là niềm tin yêu âm nhạc của Khoa nên khó tránh khỏi hậu quả xấu thời gian vừa qua.



Tiếp đến Khoa xin lỗi chị Vân Anh và tổ chức CSAGA (Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên) mà Khoa làm đại sứ. Khoa biết rõ chị Vân Anh luôn hết mình với tổ chức nên hiểu áp lực của chị khi đứng đầu tổ chức. Hoàn toàn lỗi thuộc về Khoa, Khoa muốn chấm dứt sự việc này vì lỗi hoàn toàn của mình. Khoa hy vọng không vì Khoa mà ảnh hưởng đến CSAGA.

Khoa xin lỗi đến tất cả các nhãn hàng, sự kiện, vì Khoa đã thay đổi vào phút chót.

Anh cho rằng mình đã đặt các tôi nghệ sĩ của mình quá cao trước gia đình - Ảnh: Phạm Huy

Khoa xin phép rút lại lời phát ngôn “vỗ mông như lời chào trong showbiz”, dù trong hoàn cảnh câu nói chưa được cắt xén thì không có ý nghĩa đó.

Cuối cùng, chồng xin lỗi vợ vì đã đặt vị trí nghệ sĩ mình quá cao mà không nghĩ đến những gì gia đình mình phải đối diện. Khoa cam kết mình sẽ không lặp lại những sai lầm và gây ra bất kỳ tổn hại nào với các bạn nữ và sẽ rất cẩn trọng hình ảnh mình làm mọi người nhìn nhận về showbiz này.

Khoa mong mình không nói đề tài này sau ngày hôm nay nữa. Tất cả những gì muốn nói Khoa đã nói hết”.

Sau scandal bị tố gạ tình với Phạm Lịch, Nga My, M.P, ca sĩ Phạm Anh Khoa đã bị nhiều chương trình gạch tên. Đầu tiên chương trình RockN’Share vào ngày 13-5, tiếp theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) vào ngày 14-5 đã gỡ hình ảnh vai trò Đại sứ hình ảnh về phòng chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái của ca sĩ này; và trưa ngày 15-5, chương trình của anh và Phạm Lịch tham gia chung – Trời sinh một cặp cũng công bố loại hình ảnh Phạm Anh Khoa ra khỏi các tập sắp phát sóng của họ.

Trong thông cáo gửi đến báo chí, nhà sản xuất chương trình Trời sinh một cặp ghi rõ: “Trong thời gian qua, sự việc giữa huấn luyện viên Phạm Anh Khoa và thí sinh của chương trình đã được báo chí đăng tải nhiều gây ảnh hưởng không tốt đến chương trình. Kết hợp với yêu cầu từ Đài truyền hình Việt Nam, nhà sản xuấtTrời sinh một cặp sẽ chính thức cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của Phạm Anh Khoa trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Việc làm này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến nên sẽ khó khăn cho đơn vị sản xuất và ít nhiều ảnh hưởng đến phần thi của thí sinh Vũ Trần (thành viên còn lại duy nhất của đội Phạm Anh Khoa). Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nổ lực hết sức để vẫn tiếp tục mang đến cho khán giả một chương trình trọn vẹn và hấp dẫn”. Đây là động thái đầu tiên của chương trình sau khi nữ vũ công, biên đạo Phạm Lịch tố ca sĩ Phạm Anh Khoa gạ tình mình trong thời gian cô kết hợp cùng ca sĩ này trong quan hệ thí sinh – huấn luyện viên của Trời sinh một cặp.