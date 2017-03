8 tờ bạc khó làm giả nhất thế giới

Dưới đây là những tờ bạc khó làm giả nhất trên thế giới do tổ chức International Association of Currency Affairs nhận định.



1. Đồng 10.000 tenge của Kazakhstan









2. Đồng 50 Peso của Mexico





3. Đồng 1.000 kronor của Thụy Điển





4. Đồng 10 đôla Hong Kong





5. Đồng 10 rupee của Nepal





6. Đồng 1.000 dinar của Iraq





7. Đồng 20 Bảng của Anh





8. Đồng 100 USD mới của Mỹ





Theo Tuyến Nguyễn (VNE/ Rediff)

Đồng 10.000 tenge của Kazakhstan là đồng bạc đầu tiên trên thế giới dùng sợi đai an ninh có thể được nhìn thấy trên cả hai mặt. Kazakhstan là một trong những quốc gia cuối cùng trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) có tiền tệ của riêng mình. Năm 1995, quốc gia này mở nhà máy in đồng tenge đầu tiên.Đồng 50 peso của Mexico được làm từ nhựa polymer ép thành lớp và có thể đổi màu từ các góc độ khác nhau. Điều này giúp giảm khả năng bị làm giả giảm đi rất nhiều. Đồng peso và những đồng đôla hiện nay có chung nguồn gốc từ đồng đôla Tây Ban Nha của thế kỷ 15. Đồng peso của Mexico là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ 12 trên thế giới, nhiều thứ 3 tại châu Mỹ và nhiều nhất tại châu Mỹ Latin.Đồng kronor trở thành tiền tệ của Thụy Điển từ năm 1873. Đồng 1.000 kronor của quốc gia này sử dụng công nghệ dải vi thấu kính giống như trên đồng 100 USD mới của Mỹ. Bên cạnh đó, những họa tiết chìm khiến cho tội phạm làm giả phải bó tay.Những họa tiết phức tạp cùng với công nghệ mực in nổi khiến cho đồng 10 đôla Hong Kong khó có thể bị làm giả. Đôla Hong Kong là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ 8 trên thế giới.Công nghệ in trên chất liệu polymer sắc nét cộng với những sợi kim loại tinh tế là những đặc điểm giúp đồng bạc 10 rupee của Nepal rất khó bị làm giả.Đồng bạc 1.000 dinar của Iraq được in mực nổi tạo nên những hiệu ứng đặc biệt trên nền hoa văn độc đáo. Bên cạnh đó, người ta sử dụng một loại mực đặc biệt chỉ có thể nhìn dưới tia cực tím để in đồng tiền này. Năm 2003, Iraq phát hành một loạt tiền mới gồm các mệnh giá 50, 250, 1.000, 5.000, 10.000, và 25.000 dinar. Những đồng bạc này có cùng thiết kế với loạt tiền được Ngân hàng Trung ương Iraq phát hành những năm 1970 và 1980. Đến năm 10/2004, đồng bạc 500 chính thức có mặt trên thị trường.Công nghệ ba chiều khiến cho việc làm giả đồng 20 Bảng mới của Anh này gần như là không thể. Đồng Bảng là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ 4 trên thế giới, sau đồng đôla Mỹ, euro và yên Nhật.Là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, đôla Mỹ luôn bị các thế lực tội phạm nhăm nhe làm giả. Để đảm bảo an ninh tiền tệ, Mỹ không ngừng phát minh những công nghệ tiên tiến trong việc in tiền. Trên đồng 100 USD được phát hành năm 2010, công nghệ in nổi đặc biệt cùng hiệu ứng đổi màu trên nền họa tiết phức tạp giúp cho đồng bạc này rất khó làm giả. Bên cạnh đó, người ta còn sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất đồng tiền này.