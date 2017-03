Điểm mặt những người nổi tiếng xấu nhất thế giới

Michael Jackson





Michael Jackson từng là một ca sĩ da màu thành công nhưng anh đã hủy hoại khuôn mặt và danh tiếng của mình. Anh trông như một người lạ bị bệnh bạch tạng.



Marilyn Manson



Là một nhạc sĩ và nghệ sĩ người Mỹ nổi tiếng, nghệ danh của Marilyn Manson được hình thành từ tên của nữ diễn viên Marilyn Monroe và kẻ giết người hàng loạt Charles Manson.



Thật không hình dung nổi điều gì đã xảy ra với người đàn ông này. Với cách hóa trang ma quỷ, cổ áo đen, mắt đậm và môi màu máu, Marylin Manson thật sự rất đồng bóng và không còn từ nào để miêu tả anh ngoài cụm từ "cực xấu".



Jocelyn Wildenstein

Thật khủng khiếp! Đây là những gì xảy ra khi bạn quá nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.



Là một người có thanh thế và giàu có ở Thụy Sĩ, Jocelyn giờ đây khiến người khác kinh sợ với khuôn mặt sưng vù. Cô đã biến thành "quái nhân" sau khi bỏ ra gần 4 triệu USD để giải phẫu thẩm mỹ.



Michael Berryman

Một "dị nhân" đúng nghĩa chứ không phải do hóa trang. Diễn viên Mỹ sinh ở Los Angeles này bị chứng phát triển ngoại bì không bình thường (một chứng bệnh hiếm gặp khiến anh không có tóc, không có tuyến mồ hôi, không móng tay, không răng).



Berryman đóng vai Pluto trong bộ phim kinh dị The Hills have Eyes năm 1977 của Wes Craven. Anh cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim khoa học và viễn tưởng như My Science Project (1985), Weird Science (1985), Armed Response (1986) và Evil Spirits (1990). Ma, quỷ, quái nhân... là các vai "tủ" của anh.

DJ Qualls



Qualls mắc phải chứng bệnh hiếm gặp có tên Hodgkin’s lymphoma, một dạng ung thư, khi ở tuổi 14. Sau 2 năm phẫu thuật, dùng hóa trị và xạ trị, căn bệnh ung thư của Qualls thuyên giảm nhưng biến anh thành một người gầy đến mức... nổi tiếng. Năm 1997, anh vào học trường Đại học Belmont ở Nashville. Trong một lần biểu diễn ở rạp hát địa phương, anh được David LaChapelle phát hiện và trở thành... người mẫu. Qualls làm người mẫu cho Prada và Calvin Klein. Sau đó, anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim "Road Trip"



Marty Feldman

Thêm một trường hợp xấu tệ xấu hại khác: Marty Feldman (1934-1982) là một cây viết, nhà soạn kịch người Anh. Ông cũng là một diễn viên đoạt giải BAFTA, nổi tiếng với cặp mắt lồi (kết quả của một căn bệnh có tên Graves Disease).



Ông viết rất nhiều vở kịch nổi tiếng như The Army Game, Bootsie và Snudge cho BBC. Sau đó, ông cho ra đời một series phim truyền hình trên BBC có tên Marty.



Từng tham gia đóng trong Những cuộc phiêu liêu của Sherlock Holmes, ông còn là đạo diễn kiêm diễn viên của bộ phim The Last Remake of Beau Geste.

Clint Howard

Clint Howard nổi tiếng nhờ diện mạo xấu xí của mình. Sinh năm 1959, ông xuất hiện trong các bộ phim Cocoon, Steve Martin’s Parenthood, EdTV, Apollo 13, Austin Powers, That Thing You Do.. cùng nhiều tác phẩm điện ảnh khác.



Năm 1998, Howard đoạt giải Thành tựu trọn đời MTV. Ông cưới vợ hai lần - một điều cho thấy xấu cũng chẳng vấn đề gì!

Shane MacGowan



Nhạc sĩ người Ai Len này được nhiều người biết đến với tư cách là ca sĩ chính và người viết bài hát cho ban nhạc The Pogues. MacGowan còn được coi là một trong những người sáng tác ca khúc quan trọng nhất của Ai Len trong 30 năm qua.

Lyle Lovett



Chắc hẳn Lyle Lovett phải có khả năng nắm thóp ai đó, nếu không làm sao anh có thể trở thành một diễn viên thành công như vậy. Việc "người đàn bà đẹp" Julia Roberts từng cưới Lovett làm chồng đã khiến chúng ta nghĩ cô không chỉ "dở hơi" mà cũng xấu xí nữa.

Kelis



Đã có những lời đồn rằng Kelis thực chất là một nam giới. Báo chí Mỹ bình luận rằng cứ mỗi lần ca sĩ này nở nụ cười thì "trông cô như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống chúng ta".

Iggy Pop



Là một ca sĩ nhạc rock, người sáng tác bài hát và diễn viên phụ, Iggy Pop đôi khi được người ta nhắc đến với các biệt danh như "Bố già Nhạc rock".

Iggy Pop là ca sĩ chính của nhóm The Stooges, một ban nhạc rock cuối những năm 1960 đầu 1970.





Ronaldinho

Là một trong những cầu thủ chơi bóng xuất sắc của thế giới, Ronaldinho có thể là một trong những nhân vật nổi tiếng tếu nhất, chân thành nhất và tử tế nhất. Nhưng anh cũng mang một gương mặt thuộc hàng xấu nhất.



Cầu thủ người Brazil này có lẽ đang tiết kiệm tiền chỉ để.. "tu sửa" dung nhan của mình.