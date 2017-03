Đức Phúc đăng quang Quán quân giọng hát Việt mùa thứ 3

Đức Phúc trình diễn "Tình cha" tại đêm chung kết trao giải: Clip Nguyễn Trà

Đây là kết quả không ngoài dự đoán. Theo kết quả được công bố, Đức Phúc đã giành được 49,25% bình chọn từ khán giả, hoàn toàn vượt qua ba đối thủ còn lại là Tố Ny (đội Đàm Vĩnh Hưng), Hoàng Dũng (đội Thu Phương) và Yến Lê (đội Tuấn Hưng) để trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa thứ ba để giành chiến thắng thuyết phục.

Khi nghe MC Phan Anh xướng tên mình, anh chàng sinh viên năm nhất của Đại học Kiến trúc Hà Nội đã không kìm nén được xúc động bật khóc trên sân khấu. Ngay cả HLV Mỹ Tâm cũng rưng rưng nước mắt khi chứng kiến giây phút đăng quang của cậu học trò.

Trước đó, trong đêm chung kết diễn ra vào tối 13-9, Mỹ Tâm cùng Đức Phúc đã khiến cả khán phòng bùng nổ với liên khúc SOS – The winner takes it all – Gimmes! Gimmes! Gimmes! – Money, Money, Money – Voulez Vous. Màn biểu diễn khiến các khán giả của The Voice không thể kìm chế được cảm xúc phấn khích. Hai màn solo Yêu xa và Chảy đi sông ơi của chàng trai 19 tuổi cũng nhận được nhiều lời khen.

Trong phần thi solo đêm gala, Đức Phúc lựa chọn ca khúc Tình cha của Ngọc Sơn. Dù có hơi run nhưng giọng hát truyền cảm của chàng sinh viên Kiến trúc đã chinh phục khán giả. Mỹ Tâm nhận xét về học trò: "Cô rất xúc động khi nghe con thể hiện bài hát rất hay này. May là con chưa khóc khi hát, chỉ suýt khóc. So với ba bạn khác trong top 4 chung cuộc, con không có ngoại hình đẹp như các bạn, con không biết nhảy, con cũng chẳng biết sáng tác... Nói chung con chẳng có gì cả, con chỉ có giọng hát làm sự khác biệt. Giọng hát của con mang lại cảm xúc và thuyết phục người nghe".

Trong phần thi solo, ba thành viên còn lại đều chọn ca khúc có chủ đề về gia đình. Nếu Hoàng Dũng lựa ca khúc Cây vỹ cầm, Tố Ny thay đổi phong cách khi thể hiện dòng nhạc dân ca Còn thương rau đắng mọc sau hè thì Yến Lê khoe thế mạnh sáng tác trong ca khúc Nhà là nơi để về. Tuấn Hưng đã đưa tay lau nước mắt khi nghe học trò cưng thể hiện.

Trong đêm gala này, các Huấn luyện viên cũng có phần trình diễn với các thí sinh qua những tiết mục đầy ấn tượng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và sự quay trở lại của cô gái vừa ăn kẹo vừa hát– Phượng Vũ cùng Vicky Nhung cùng thể hiện liên khúc Bình minh sẽ mang em đi và Anh nhớ em vô cùng.

Huấn luyện viên Thu Phương khoe giọng hát đầy tình cảm qua ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ: Giữ lại hạnh phúc.

Giám khảo Mỹ Tâm kết đôi với Đức Phúc qua phần biểu diễn ‘đốn tim’ khán giả với bản hit Ước gì. Tất cả khán giả tại trường quay đã hát theo ca khúc này và reo hò cổ vũ nhiệt tình.

Đức Phúc song ca cùng HLV Mỹ Tâm trong đêm chung kết Giọng hát Việt tối 20-9 - Ảnh: HOÀNG GIANG

Còn với Tuấn Hưng, anh đã màn kết hợp thăng hoa với các thí sinh qua nhạc phẩm We are the word để khấy động không khí của buổi gala hoành tráng. Tốp ca bao gồm Thu Thủy, Vân Anh, Bảo Uyên và Vicky Nhung cũng đã quay trở lại qua ca khúc Wings.

Trong gala này còn có sự góp mặt của ‘nữ hoàng giải trí’ Việt Nam - Hồ Ngọc Hà qua phần trình diễn vô cùng máu lửa với What is love. Bên cạnh đó, ca sĩ Noo Phước Thịnh, Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 – Vũ Thảo My và nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn cũng đã gửi đến chương trình những tiết mục biểu diễn vô cùng ấn tượng.

Một trong những khách mời đặc biệt của đêm ga la là nam ca sĩ điển trai Taylor John Williams, là một trong những thí sinh ấn tượng nhất của mùa 7. Trong đêm ga la vừa diễn ra đêm qua, anh đã thể hiện riêng ca khúc Royals và hòa giọng với top 4 qua ca khúc mang tênCome together.