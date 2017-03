Ngắm dàn người mẫu bốc lửa diện đồ lót triệu đô

The Bright Night Fantasy Bra - 3 triệu USD (2016)



Chiếc áo ngực triệu đô năm nay được thiết kế bởi nhà thiết kế Eddie Borgo. Chiếc áo ngực này được kết từ 9.000 viên đá quý, có gắn thêm kim cương, ngọc lục bảo 18 kara. Người vinh dự mặc nó lại là một thiên thần khá trẻ, Jasmine Tookes.







The Fireworks Fantasy Bra - 2 triệu USD (2015)



Lấy cảm hứng từ màn pháo hoa chào năm mới, bộ Fantasy năm nay được đính 6.500 viên kim cương với tổng số 1.364 carat, và 18-karat vàng. Trong đó chiếc quần được trang trí với 126 viên kim cương và 400 loại đá quý khác nhau còn lại là ở áo, với tổng giá trị lên tới 2 triệu USD. Người mẫu đắt giá của VSFS năm ngoái là Lily Aldridge





The Dream Angels Fantasy Bras - Mỗi chiếc có giá 2 triệu USD (2014)



Thay vì chỉ có một thiên thần veddett như mọi năm, Victoria's secret show năm 2014 đã tung hai siêu mẫu Adriana Lima and Alessandra Ambrosio trình diễn The dream angels fantasy bra.







The Royal Fantasy Bra - 10 triệu USD (2013)



Candice Swanepoel lần đầu tiên được mặc bộ nội y Fantasy Bra của Victoria's Secret. Bộ trang phục trị giá 10 triệu USD, được làm từ 18 cara vàng, đính thêm kim cương, hồng ngọc và đá sapphire.







The Floral Fantasy Bra - 2.5 triệu USD (2012)



Nàng tiên hoa Alessandra Ambrosio được vinh dự khoác lên chiếc áo được hoàn thiện với 5.200 viên ngọc quý bao gồm amethysts, saphia, tsavorite, hồng ngọc và các loại kim cương trắng, hồng, vàng.







The Fantasy Treasure Bra - 2.5 triệu USD (2011)



"Nữ hoàng xinh đẹp" xuất hiện trong show thời trang năm 2011 của Victoria's Secret là siêu mẫu Úc Miranda Kerr. Chiếc áo cô mặc được làm từ kim cương vàng, kim cương trắng, ngọc trai, đá aquamarine và vàng trắng







The Bombshell Fantasy Bra - 2 triệu USD (2010)



Mặc dù chỉ có giá 2 triệu USD (rẻ hơn rất nhiều so với những mẫu thiết kế khác) nhưng chiếc áo ngực này lại được trang trí một cách rất tỉ mỉ với hơn 3.000 viên đá quý nhỏ li ti. Hãng trang sức Damiani phải cần đến sáu người thợ làm việc cật lực trong 1.500 giờ mới hoàn thành được sản phẩm này.







The Harlequin Fantasy Bra - 3 triệu USD (2009)



Chân dài đình đám nước Mỹ Marisa Miller được chọn làm vedette tại Victoria Fashion Show 2009. Cô mặc chiếc áo lót đen trị giá 3 triệu USD, được dát 2.300 viên kim cương nhỏ và một viên kim cương lớn 16 carat hình trái tim ở khu vực chính giữa.









Black Diamond Fantasy Miracle Bra - 5 triệu USD (2008)



Siêu mẫu Brazil Adriana Lima vô cùng quyến rũ với chiếc áo ngực dát kim cương đen 5 triệu USD. Chiếc áo được hoàn thành bởi 3.575 viên kim cương đen (hai trong số đó có trọng lượng 100 carat), 117 viên kim cương tròn và 34 viên đá ruby.







The Holiday Fantasy Bra - 4.5 triệu USD (2007)



Selita Ebanks là lựa chọn tiếp theo mặc bộ đồ lót dát kim cương có giá 4,5 triệu USD của hãng nội y danh tiếng nhất thế giới. Bộ đồ lót lấy cảm hứng từ họa tiết giáng sinh nên mới có tên gọi mang tính gợi nhắc đến ngày lễ cuối năm.







The Hearts on Fire Diamond Fantasy Bra - 6.5 triệu USD (2006)



Karolina Kurkova là người mẫu trình diễn bộ đồ lót lấp lánh này.







The Sexy Splendor Fantasy Bra - 12.5 triệu USD (2005)



Chiếc áo ngực có giá 12,5 triệu USD được làm từ 2.900 viên kim cương, 22 viên đá ruby, một viên kim cương 101 carat ở chính giữa và vàng trắng. Người mẫu Gisele Bündchen được lần thứ hai được chọn mặc chiếc áo đắt đỏ này.







The Heavenly “70” Fantasy Bra - 10 triệu USD (2004)



Với viên kim hình quả lê 70 carat được đính ở khu vực chính giữa áo và hơn 275 giờ để hoàn thành, chiếc áo ngực màu bạc có giá 10 triệu USD. Người khoác lên mình chiếc áo tinh tế này là "mẹ đẻ" của chương trình truyền hình thực tế America's Next Top Model, Tyra Banks.







The Very Sexy Fantasy Bra - 11 triệu USD (2003)

Đây là mẫu thiết kế sexy nhất khi được tạo nên bởi những chi tiết cut-out táo bạo ở cả phần trên và dưới. Chính vì thế, khi mặc bộ nội y trị giá 11 triệu USD lên sàn diễn, Heidi Klum phải mặc kèm cùng một bộ đồ lót màu đỏ nóng bỏng. Điểm nhấn chính của chiếc áo ngực chính là viên kim cương 70 carat.





Star of Victoria Fantasy Bra - 10 triệu USD (2002)

Với những bông hồng được làm từ 1.150 viên đá ruby và lá làm từ 1.600 viên ngọc lục bảo, bộ nội y do siêu mẫu đến từ Cộng hòa Séc Karolina Kurkova mặc





The Heavenly Star Bra - 12.5 triệu USD (2001)



Chiếc áo được làm từ 1.200 viên đá sapphire hồng Sri Lanka và viên kim cương 90 carat. Heidi Klum là người mẫu vinh dự được khoác lên chiếc áo đắt giá này.





The Red Hot Fantasy Bra - 15 triệu (2000)



Đây là bộ nội y đắt nhất của Victoria's Secret từ trước tới giờ, và đã được ghi tên vào sách kỉ lục Guiness. Được làm từ chất liệu vải sa tanh đỏ mềm mịn và gắn hơn 1.300 viên đá quý, bộ đồ lót có giá lên đến 15 triệu USD, và được trình diễn bởi người mẫu Gisele Bündchen.







The Millennium Bra – 10 triệu USD (1999)

Siêu mẫu Heidi Klum là người đã mặc bộ đồ có giá cực khủng này.







The Dream Angel Fantasy Bra - 5 triệu USD (1998)

Người vinh dự mặc nó là chân dài đến từ Cộng hòa Séc Daniela Pestova.







Diamond Dream Bra - 3 triệu USD (1997)



Chiếc áo màu trắng tinh khôi này được trang trí khá đơn giản, nhưng lại có giá 3 triệu USD bởi những viên kim cương đắt tiền được đính trên đó. Tyra Banks là siêu mẫu tiếp theo được chọn để mặc mẫu thiết kế đắt giá của Victoria's Secret vào năm này.









Million Dollar Miracle Bra - 1 triệu USD (1996)



Đây là chiếc áo lót kim cương đầu tiên của Victoria's Secret có giá 1 triệu USD do siêu mẫu Đức Claudia Schiffer mặc.

