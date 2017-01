1 lao động Việt bị tai nạn giao thông ở Đài Loan

Theo thông tin báo về, tranh thủ ngày nghỉ Chủ nhật (15-1), anh Vũ đi ra phố mua sắm, tham quan, thăm bạn lao động ở Đài Loan thì không may bị tai nạn giao thông.

Ngay sau đó, anh Vũ được đưa đến bệnh viện ở Đài Loan cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, anh đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người vào chiều 19-1.



Anh Nguyễn Thanh Vũ.

Hiện thi thể anh Vũ đang được bảo quản tại bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết. Cộng đồng người Việt ở Đài Loan đang kêu gọi đóng góp, giúp đỡ để sớm đưa anh Vũ về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình.



Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng, cho biết hoàn cảnh gia đình anh Vũ ở quê nhà khó khăn, anh Vũ chưa lập gia đình riêng.

Trước đó, sáng 15-1, anh Trần Đình Phương (28 tuổi, quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị tử vong ở Đài Loan do rơi từ tầng bốn xuống tầng một. Do gia đình khó khăn nên chưa thể đưa thi thể anh Phương về quê nhà an táng.