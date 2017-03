Ba cháu bé chết đuối ở hồ Trị An do không mặc áo phao

Ba cháu bé đang được để ở nhà bà nội chuẩn bị đưa đi mai táng.

Liên quan đến vụ 3 cháu bé bị chết đuối trên hồ Trị An, ngày 8-7, thượng tá Nguyễn Xuân Trường, trưởng Công an xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết hiện các gia đình đang tập trung lo hậu sự cho ba cháu bé. Sau đó, mọi thông tin về nguyên nhân cái chết của các cháu sẽ được gia đình phối hợp với công an làm rõ. Bước đầu gia đình thừa nhận là do lỗi bất cẩn nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cũng theo thượng tá Trường theo thông tin ban đầu mà phía gia đình cung cấp với công an xã thì khoảng 10 giờ sáng ngày 7-6, gia đình nhà anh Trần Anh D. (ngụ ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thuê xe ô tô chở cả gia đình và một vài hàng xóm đi du lịch ở lòng hồ Trị An. Trong đó, gia đình anh D. có 8 người lớn và 4 trẻ em cùng đi. Đến 15 giờ chiều cùng ngày khi cả nhà đang chơi trên hồ Trị An thì thuyền gặp nạn. Nguyên nhân do các bé leo lên thuyền chơi, thuyền bị nghiêng nên các em té xuống hồ. Hậu quả các bé là Trần Thị Cẩm T. (6 tuổi), Trần Quốc B. (3 tuổi) là hai con của anh D., và một bé gái Trần Vũ Kiều Ng. (6 tuổi) con của anh Trần Anh T. (anh trai của anh D.) bị chết đuối. Một bé trai may mắn thoát nạn là Trần Vũ Tuấn Ng. (9 tuổi) con trai anh T..

Khoảng 30 phút sau khi sự cố xảy ra thì người nhà vớt được Ng. và B., còn đến 18 giờ mới vớt được cháu T. Hiện cả ba em đang được để tại gia đình, đến ngày 9-6 thì đưa đi an táng.

Trong khi đó, một người bác ruột của anh D. cho biết: “Nhân dịp các cháu nghỉ hè và ngày chủ nhật (7-6) nên gia đình thuê xe cho các cháu đi chơi ở hồ Trị An. Buổi chiều cùng ngày cả nhà đi thuyền ra Đảo Ó chơi. Lúc đi thì trời nắng, nhưng khi đi ra đảo thì trời mưa nhỏ và có gió nên thuyền bị úp. Người lớn được trang bị áo phao, riêng ba em gặp nạn vì nhỏ quá nên cha mẹ không mặc áo phao, mới xảy ra sự việc”. Còn anh T., bố của nạn nhân thì cho hay, sự việc đã xảy ra rồi nên không muốn thông tin nhiều làm gia đình đau lòng.