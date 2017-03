Ba trẻ em chết đuối dưới hồ chứa nước

Chiều 11-7, ba em Phạm Văn Mỹ, Phạm Văn Thương và Phạm Văn Duy (cùng ngụ thôn Nước Đang, xã Ba Trang) theo ông Phạm Văn Say (cha của em Thương) đến hồ chứa nước Liệt Sơn nằm giáp ranh giữa huyện Ba Tơ và huyện Đức Phổ để xem thả lưới bắt cá. Trong lúc ông Say thả lưới đánh bắt cá thì em Mỹ, Thương và Duy nhảy xuống hồ để tắm nhưng do không biết bơi nên cả ba em bị đuối nước. Phát hiện, ông Say chạy đến cứu nhưng Thương và Duy đã tử vong, còn em Mỹ chết trên đường đưa đi cấp cứu.

